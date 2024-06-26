參謀總長曝今年漢光取消實彈原因　熟悉戰務、去中心化培養獨立作戰

▲國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

參謀總長梅家樹與國防部長顧立雄今（26日）赴立院國防委員會報告漢光演習規畫，國民黨立委黃仁關注漢光演習為何取消實彈射擊，對此，梅家樹回應，國軍年度訓練分成不同層級，這次讓聯兵旅戰術層級單位，依照想定跟臨機狀況做判斷、行動，雖然是以計畫方式行動，但如果沒有任何火炮安全管制，也不希望引起一些安全事務，本島規劃以熟悉作戰環境和計畫為主。

黃仁質詢時先是指出，中共步步逼近我國禁限制海域，如何防範？顧立雄回應，中國海警確實在金門海域實施建立否定禁限制水域的新常態作為，每天派遣海警船逼近禁止水域，就這部分的應對，由於屬於非軍事船舶，運用情監偵系統掌握，互相通報，若是軍用的艦艇進入禁限制水域，一定依照突發狀況處置規定加以處理。

梅家樹指出，外島是同島一命，不管事國軍還是海巡都以一樣的態度互相支援、分享資訊，海巡跟國軍外島指揮部合作相當綿密、互相備援。

黃仁質詢時詢問，漢光演習可以提振國軍士氣，為何這次不採取實彈射擊且取消由總統視導的大型火力展示項目？

梅家樹強調，外島還是有實彈射擊、本島沒有，這次讓聯兵旅戰術層級單位，依照想定跟臨機狀況做判斷、行動，雖然是以計畫方式行動，但如果沒有任何火炮安全管制，也不希望引起一些安全事務，本島規劃以熟悉作戰環境和計畫為主。

梅家樹說明，去中心化是今年重要訓練目標，有五個面向，各級指揮官要清楚任務、有充分授權、有清楚責任區、周延詳盡的交戰規則，且要有獨立作戰能力，所有規劃就是為了達到訓練目標所設計。

梅家樹表示，國軍年度訓練分成不同層級，實彈相關訓練並未荒廢，每個階段的射擊包含屏東聯訓基地、精準飛彈射擊，還要跟戰術位置相結合、不斷精進，漢光演習今年訓練目標因為敵情威脅改變非常多，一定要讓他熟悉計畫。