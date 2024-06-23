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海陸66旅下士拖哨還「屎遁」　放空哨所、槍擺桌上下場慘了

▲桃園地院。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者張靖榕／綜合報導

海軍陸戰隊黃姓志願役下士2023年8月初輪值凌晨1時至3時夜哨勤務，卻睡過頭遲到還「屎遁」，回到哨所發現前一哨的陳姓下士不等他直接下哨，把槍枝、彈匣直接放在桌上，放空哨所就回去睡覺，氣得他去寢室找人理論。好巧不巧被安全士官查哨發現空哨，雙雙送辦。

判決書指出，隸屬海軍陸戰隊66旅步2營步4連的下士黃男，值夜哨勤務當天本應於凌晨12時50分抵達哨點，與上一哨的陳姓下士交接，卻睡過頭導致延遲交接，到哨點簽到後又自己跑去上大號，不顧陳男已到下哨時間需要休息。陳男也未等到黃男回來，竟然就把步槍、彈匣、刺刀等勤務裝備隨意放置在桌上，就離開哨所回寢室睡覺。

黃男上完廁所回來找不到人，明知哨所不可以無人執勤衛戍，卻又擅自跑回寢室找陳男理論。此時謝姓安全士官查哨沒看到人，找到黃男告知對方必須服從長官命令，按照長官批示的勤務哨表值勤，不得違反，但黃男又抗命，明確表示拒絕前往勤務場地執行勤務。

黃男後經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。桃園地院法官審酌，黃男當時身為國軍士兵，本應恪遵上級合法下達的命令，卻無視軍中紀律、抗命，減損幹部對部隊的領導威信，並嚴重危害軍事安全，本應重懲以彰軍紀，但看在此案未有發生貽誤軍機的實際後果，而且黃男已有悔意，綜合考量下量處適當刑罰，依《陸海空軍刑法》的抗命罪判徒刑4月，得易科罰金12萬元，本案可上訴。陳男則被依《陸海空軍刑法》的擅離勤務所在地罪判拘役20日，緩刑2年，向公庫支付公益金新台幣1萬元。

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