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幕後／漢光40無劇本「真的不演了」　取消預演、表演展示性科目

▲▼漢光演習第四天「聯合反登陸作戰操演」、「反擊作戰操演」。（圖／軍聞社提供）

▲漢光演習「聯合反登陸作戰操演」、「反擊作戰操演」。（資料照／軍聞社提供）

記者陶本和／台北報導

往年總被嘲諷是「一場大戲」的漢光演習，今年7月登場的「漢光40」將有突破性的變革，取消預演、取消紅軍（假想敵）、取消大型表演性質科目展示。換言之，這次漢光真的「不演了」，將「無劇本」執行操演，以聯戰計畫為主軸，採連續性狀況誘導，全程日夜連續性演練，且營區僅留最少留守兵力，演習以「極大化」兵力執行。

軍方高層證實，「漢光40」以「聯戰計畫」為主軸，取消大多數移地借景、縮短距離演練等展示性科目；而是由戰役、作戰、戰術層級的指揮官，從實戰的角度設計狀況，誘導官兵執行訓練，排除過往「形式化」的演練。

漢光40演習分為三階段：第一階段由參謀總長主持的「指揮官圖上兵推」；第二階段就是所謂「電腦輔助指揮所演練」，8天7夜史上最長的一次，目的是藉由平時狀況快速轉為戰時，要很實在的「無劇本」執行操演。

第三階段則是重頭戲「實兵操演」，是經過前述第一、二階段後，針對各種不同狀況進行驗證，採取實兵方式讓所有部隊能快速熟悉防衛作戰計畫，本島採實兵、不實彈，外島實兵且實彈執行，主要讓官兵熟悉作戰環境，熟悉環境內應該要執行的各項作戰任務。

此一階段有「實兵、實時、實地」的三原則：第一「實兵」，意思是要做到兵力「極大化」，過往演習僅以部分兵力，甚至一、兩輛坦克、直升機作為代表，今年則是只留部分最小兵力留守，其餘都將傾巢而出。

軍方高層表示，實兵重視原兵歸原位，操演結合部隊戰術位置，確實完成兵力機動整備；但也可以預期，裝備妥善狀況不可能百分之百，因此在過程中可能會有車輛故障、拋錨等情形發生，但這些也都是實戰中可能面臨且要去解決的問題。

第二「實地」，各部隊無論戰力保存或機動放列，都要務實演練，並特重訊跡管理、隱真示假；換言之，本次演訓，部會都將實際進入人民生活中，讓部隊確實熟悉熟悉地形、地物，因此戰車可能進到城市、都會區，或部隊借用學校、宮廟等地紮營等。

第三「實時」，將採連續性狀況誘導，不是如過往從早上到傍晚就結束，這次會強化「夜戰」，夜間訓練會是今年核心；言下之意，演訓部隊除了大量湧入人民生活中，戰車開進都會區，是不分晝夜的，半夜可能有大量戰機、直升機在天空執行夜間飛行，或是戰車夜間執行戰術位置轉換等任務。

▼漢光演習「聯合反登陸作戰操演」、「反擊作戰操演」。（資料照／軍聞社提供）

▲▼漢光演習第四天「聯合反登陸作戰操演」、「反擊作戰操演」。（圖／軍聞社提供）

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