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快訊／唐飛後第二人！參謀總長時隔25年赴立院備詢　梅家樹：我該做的

記者杜冠霖／台北報導

參謀總長梅家樹今（26日）隨國防部長顧立雄，赴立院國防委員會報告今年漢光40號演習規畫，這是史上第二例參謀總長赴立院備詢，首例已經是25年前的參謀總長唐飛。梅家樹一身西裝到場，會前接受媒體聯訪時，對於備詢一事，他表示，若能讓社會大眾、媒體更了解且支持國軍，這是他應該做的，還是以國軍的角度出發。至於是否擔心戰術外洩？梅僅回應，會依照法定列管非機密做說明。

▲▼國防部長顧立雄 參謀總長梅家樹 報告 漢光四十號演習規劃情形 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹報告漢光四十號演習規劃情形。（圖／記者屠惠剛攝）

有媒體詢問，上次時任參謀總長唐飛到立院備詢是穿軍裝，今天穿西裝考量為何？梅家樹表示，參謀本部雖然負責軍令，相關組織調整後是國防部內部組織，前面國防部同仁赴立院都以西裝方式，時空環境不同也做一些調整。

至於前參謀總長李喜明曾認為參謀總長備詢並不適當，顧立雄解釋，不是主動請總長過來，而是應召委邀請，也研究過，按照大法官釋字461號解釋，總召有應邀列席備詢義務存在，而不是質詢，但不認為這會是常態。

至於備詢是否成為常態？梅家樹回應，參謀總長出席若能讓社會大眾、媒體更了解且支持國軍，這是他應該做的，還是以國軍的角度出發。至於是否擔心戰術外洩？梅僅回應，會依照法定列管非機密做說明。

也有媒體追問，若委員會希望參謀總長備詢，適當條件為何？顧立雄表示，這次主題是漢光演習，整個統籌由參謀總長負責，以這個理由來備詢，以此為框架內可以來說明、在非涉密情況下，但常態還是由部長到立院做說明。

至於有媒體質疑台南演習挖壕溝、跟沒有劇本相違背？梅家樹回應，這是任務訓練，漢光演習還是「以狀況誘導、實施無劇本演練」，針對這部分會進一步了解，若是單位自行任務演練，這是年度既定項目。

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