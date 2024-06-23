幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

▲昔日漢光演習期間，林口一輛雲豹裝甲車與休旅車在右轉時發生擦撞事故。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

今年「漢光40」將有突破性的變革，取消表演、形式主義性質的操演，可以說這次漢光是「無劇本」不演了。正因為不演了，軍方深知裝備妥善率不可能百分之百，但也不怕在國人面前「出糗」，採「直球對決」的態度，預期會出現戰車拋錨、與民車交通事故、官兵服裝不整、夜訓民怨等，都不會追究，而是當成實戰訓練中必須面對且解決的實際課題。

往年漢光都會有預演，甚至是指揮官校閱、副司令校閱、司令校閱，到參謀總長校閱等，但在每一次的校閱下，都流於形式主義，甚至表演性質；因此，本次取消預演、預校，不會有表演舞台，一切實戰化。

「實兵操演」階段，本島採實兵、不實彈，外島實兵且實彈執行，主要讓官兵熟悉作戰環境，熟悉環境內應該要執行的各項作戰任務。此一階段有「實兵、實時、實地」的三原則：第一「實兵」，意思是要做到兵力「極大化」，過往演習僅以部分兵力，甚至一、兩輛坦克、直升機作為代表，今年則是只留部分最小兵力留守，其餘都將傾巢而出。

但是，裝備妥善率不可能達到百分之百；因此，軍方早已預判，在操演過程中，國人可能會在路邊看到戰車拋錨、車輛故障，甚至官兵在炎炎夏日操演，服裝不整齊等狀況，軍方都會視為演習的一環，都必須要去面對，而且這些都是在實戰中，可能會面臨且必須要去解決的實際問題。

第二「實地」部分，本次演訓，部會都將實際進入人民生活中，讓部隊確實熟悉熟悉地形、地物，因此戰車可能進到城市、都會區，或部隊借用學校、宮廟等地紮營等；換言之，在漢光演習期間，在全台各地，都有可能看到大量部隊行進、扎營，或是戰術轉換陣地等。

第三「實時」，將採連續性狀況誘導，不是如過往從早上到傍晚就結束，這次會強化「夜戰」，夜間訓練會是今年核心；言下之意，演訓部隊除了大量湧入人民生活中，戰車開進都會區，是不分晝夜的。

軍方也已經預判，因為半夜可能有大量戰機、直升機在天空執行夜間飛行，或是戰車夜間執行戰術位置轉換等任務；不論是戰機在空中產生的音爆，戰車聲響，甚至與民車的交通事故、交通阻礙等，一定會產生相當程度的民怨，但這些都視為實戰訓練的真實狀況，國軍必須去面對，僅在影響最小化下，希望徵得國人的體諒。

▼今年漢光取消表演性質的科目。（資料照／達志影像／美聯社）

