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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍史上首次！　手槍納入1年義務役建制武器

▲▼國防部21日邀請媒體參訪軍備局生產製造中心第205廠，並展出9公厘T75K3手槍、7.62公厘T108狙擊槍。（圖／軍聞社提供）

▲媒體直擊，1年義務役男近期在訓練中使用國造T75K3手槍實彈射擊。（資料照／軍聞社提供）

文／中央社

國軍4個月役男或1年期義務役男的建制武器均為步槍，但為強化戰力，軍方人士證實，近期已將T75K3手槍依建制專長，納入1年期義務役男建制武器；陸軍回應，此舉在於維持個人建制武器射擊能力及嫻熟操作要領。

中共近年頻頻對台文攻武嚇，國軍強化戰演訓應對潛在威脅，並透過軍演、兵推、實彈射擊等多種方式，在全台多處易於登陸的「紅色海灘」實施驗證，包括台南喜樹、台中甲南、桃園觀音、竹圍一帶及新北八里海灘等處，不時可看到國軍相關演訓任務。

陸軍第六軍團指揮部步兵第109旅18日在新北林口中福海灘，透過T-91步槍、T75K3手槍實施野戰射擊訓練，今年初恢復徵集的1年期義務役（2226梯）也首次參與這項訓練，並藉由射擊障礙板執行50公尺實戰化射擊，讓官兵嫻熟跪姿、臥姿等不同射擊姿勢。

值得注意的是，以往無論是役期4個月的軍事訓練役，或者1年期義務役男，建制武器均以T65K2、T91步槍為主，鮮有配發手槍的例子。不過，記者在國軍18日的中福海灘野戰射擊現場，直擊1年期義務役男實施T75K3手槍實彈射擊。

軍方人士證實，目前特定單位的義務役男，已將手槍納為建制武器。針對何種單位會配發手槍，陸軍司令部回覆中央社記者，義務役男依據個人建制專長，配發不同建制武器（步槍或手槍），實施相關射擊訓練，目的在維持個人建制武器射擊能力及嫻熟操作要領。

▼軍方人士證實，目前特定單位的義務役男，已將手槍納為建制武器。（資料照／國防部）

▲▼首批14位女性教召完成報到。（圖／國防部提供）

 
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