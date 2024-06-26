國民黨團未簽「不復議同意書」！　《消防法》本會期無法修法完成

▲內政委員會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院會日前通過《消防法》部分條文修正案，原訂立法院內政委員會今（26日）要審議該法，不過民進黨籍召委吳琪銘在會議前表示，行政院版與民進黨立委范雲的版本因國民黨立法院黨團未簽署「不復議同意書」，導致今天無法審查，遺憾本會期無法完成修法，希望朝野將福國利民的法案放在最優先。

針對立法院內政委員會今天正式審議《消防法》，內政部長劉世芳於會前受訪表示，這次《消防法》的職安專章中約有22條，其中對於資訊權的披露，或者其他工廠或相關人員比較加重處罰，如果沒有辦法再達到法定上面的要求，最高可罰1000萬元，如果有重大傷亡，有7年以下的有期徒刑，希望今天審查過程中非常順利。

不過，今日委員會會議一開始，吳琪銘就提到，今天議程原訂審查行政院《消防法》等8案，但其中行政院與民進黨立委范雲的提案，因國民黨團未簽署「不復議同意書」，導致今天無法審查，也因消防員與職業安全衛生專章目前只有政院版提出，無法審查造成不能立法。

吳琪銘表示，他身為新北市義消大隊長，每每看到消防人員殉職都感到十分痛心，呼籲消防法於立法院會一讀後，應立刻排審，希望在朝野共同討論、有共識下，強化火場的資訊權，及強化企業對災害的制止風險管理等，打造一個安全的工作環境；但很遺憾，《消防法》無法在本會期完成修法，他希望朝野各黨可以共同將此視為優先法案，也優先推動福國利民的民生法案。

吳琪銘言畢，坐在台下的民進黨立委王美惠隨即表示「應該要予以譴責啦」。

依據《立法院議事規則》，在法案完成付委程序後，在下次院會散會前，黨團及立委可提出「復議動議」，讓立法院會再次處理法案的一讀程序，因此，委員會召委通常會等到復議期滿，或請各黨團簽署「不復議同意書」再排審法案，但由於今日國民黨團未簽「不復議同意書」，使得委員會只能進行詢答程序，就算進入逐條討論，也恐無法今天就將修正草案送出委員會。