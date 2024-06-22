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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4機關恐齊提釋憲創首例！　國民黨團喊話賴清德：三思而後行

▲▼國會改革覆議案 投票否決覆議案 國民黨 民眾黨 在議場開心合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國會改革覆議案，最終以62票反對票遭到否決。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院昨日以「反對62票、支持51票」，否決行政院提的國會改革覆議案，據了解，後續立院民進黨團、總統府、行政院、監察院都將可能聲請釋憲，將創下紀錄。國民黨立院黨團今（22日）呼籲總統賴清德，提出國會改革法案釋憲案前，要三思而後行。

國民黨團指出，21日是歷史上重要的一刻，國民黨團全體立委否決民進黨政府針對《立法院職權行使法部分條文修正草案》、《中華民國刑法修正案》所提出的二項覆議案，還權於民，讓陽光普照國會，國會承載著人民的負託，將謹慎地執行國會聽證調查權，要讓民進黨8年來各種見不得光的貪腐一一現形，還人民一個清廉的國家，一個有權就要有責的政府，政府必須受到國會實質及有效的監督，才是真正的民主。

黨團提到，昨天來自全民四面八方的民眾力挺「國會有能，人民有權」、「反貪腐、查弊案」的訴求，行政院提出的覆議案被否決，見證了中華民國民主史上歷史性的一刻，立委展現最新的民意，堅持國會要改革，人民要真相。

黨團表示，掌握國會多數的立委們會好好運用人民給予的權力，讓陽光進入國會，落實國會聽證調查權、人事同意權實質審查，更要讓反質詢、實問虛答的官員受到法律的約束。黨團強調，人民要的是國會監督政府，不是行政權霸凌、監督國會，導正當前民進黨以行政權監督立法權的荒謬亂象，才是真正的「還權於民，落實國會民主」。

黨團也呼籲民進黨政府，尊重立法院覆議投票的結果，立法委員不分朝野，共同以最新國會聽證調查權好好監督政府，才是人民真正想看到的新國會、新政府，同時也喊話賴清德，他所領導的民進黨政府，要提出國會改革法案釋憲案前，真的要三思而後行。 

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