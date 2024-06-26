領隊「爽買馬卡龍」丟包4團員　蜜月遊歐踩巨雷：一堆行程作廢

▲法國巴黎。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友先前和妻子跟團到歐洲度蜜月，怎料領隊在途中狂迷路，害他們很多行程被耽誤，連基本的景點都沒去到，甚至因為買馬卡龍，丟包其中4名團員，種種超雷行徑惹怒他。事後，旅行社賠償道歉，並表示已解聘該領隊、不再派遣。

男網友在爆料公社提到，最初領隊自己想馬卡龍，於是在專賣店停下，並招呼所有團員一同購買，但因結帳速度較慢，且領隊是第一個結帳的，所以對方在未點名的情況下，逕自帶團員出關，丟包4位團員，「等團員結完帳一回頭，導遊已消失無蹤，人生地不熟自己找路，自己找出入境，還重複出入境兩次，迷路了一個多小時，我今天是跟團不是自由行欸，搞得我們身心俱疲、精疲力盡。」

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他接著怒指，整團人到達後也無人接機，光是找巴士就浪費1個小時，「我去到巴黎，沒看到艾菲爾鐵塔，沒到香榭大道，巴黎歌劇院、協和廣場都沒去，明明行前通知裡都有，然後時間整個大Delay，連吃飯時間都被擠出來。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

不僅如此，領隊全程狂迷路，還要團員幫忙找；原PO不禁吐槽，「沒有一個點是自己走的，連看導航都不會，更扯的是連配合餐廳也不知道，害我們很多行程延誤沒去，就算到了也停留時間不足。」

崩潰的是，當他反應飯店沒熱水洗澡時，領隊的處理方式也很有問題，「一直講幹話，叫我等30分鐘，進飯店都快凌晨快1點，發現沒熱水都2點半了，還要我等30分鐘？然後領隊說要先睡了，竟然也叫我先睡，在義大利走路流一堆汗，沒洗澡叫我睡？雙手一攤，要我們自己承擔？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

男網友也指控道，行程中有三位當地導遊，領隊怕自己迷路，永遠都跟在當地導遊旁，還一直問問題，比團員還認真聽導覽，「當地導遊一直提醒領隊要壓後、確認人數，最終果然又發生團員掉隊，找不到人，整個行程有多少次要團友幫她拿東西、顧東西，領隊專業在那？」

原PO無奈表示，難得的蜜月旅行被搞到超無言，跟自助旅行沒兩樣，「全體團員花了十幾萬都玩得這麼不開心，回來客訴有很多景點還沒走完，停留時間不足，還推薦我們自費行程？」

事後，旅行社回覆，針對領隊的缺失，賠償每人台幣5000元，同時也已解聘該領隊。