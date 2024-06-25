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男友「IG暴力殺價」惹火茶妹！她曬對話求解　老司機神翻譯：丟臉

▲▼渣男,劈腿,出軌,A片,看片,偷情,男友,老公。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友深夜發現，男友竟透過IG私訊找小姐，對話中除了詢問價格外，還大肆殺價，讓對方超無言。事後，男友辯稱是「純按摩」，而不少老司機則翻出對話的真實含意，不禁吐槽「比五折還兇，沒錢就別買春吧！」

女網友今在Dcard發文問道，「剛剛看到男友IG對話裡，出現了以下的聊天內容，他解釋這個是按摩的外籍小姐，但感覺沒那麼單純，有人碰過這種按摩的嗎？」

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從截圖中可見，男方先是詢問對方在哪，是否能見面，並在外送茶妹透露價錢後，直接給人家砍破對折；然而，對方並未妥協，除了講出最後底線外，也不客氣地回「接受或去找便宜的醜女。」

▲男友「IG暴力殺價」惹火茶妹！她曬對話求解　老司機神翻譯：丟臉。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友翻譯對話。（圖／翻攝自Dcard）

對此，就有老司機將對話翻譯，直呼「妳男友很老司機了！處理一次7000，處理兩次9000，代表單次可以喊道4500-5000元，你男友直接踩3000...很猛，只是女方開4000為最後底線。」

而大票網友看完則留言狂酸，「殺價超丟臉」、「你去純按摩會按到7000？按摩師的手是有什麼神奇魔力，難不成是傳說的太陽之手」、「放心啦相信我，這絕對是純的...純打炮」、「根據我的經驗，應該是外籍背包客，來台賣春。有管道的人都知道」、「男友好乞丐，癢了想買還沒錢」、「嫖娼的很多，大刀砍這麼多的我倒還是第一次見，不過要真的砍成功了，我反而還不敢去」。

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