證實擋下370萬凱迪拉克申請！　外交部：公務車就是「公務使用

▲俞大㵢昔日出席總統府記者會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表俞大㵢遭爆料亂花公帑，以禮賓為由申請購買370萬元的凱迪拉克Cadillac館長座車，但遭外交部會計部門擋下。外交部發言人劉永健今（25日）應詢證實此事，他說，其實館長車輛的年限與里程數都有相關規定，外交部並沒有同意換購相關車輛；公務車顧名思義就是「公務使用」，至於車輛使用情形，外交部會尊重外館館長的調度。

《鏡週刊》引述不具名外交體系人士說法指，俞大㵢接任駐美代表半年就巧立名目亂花錢，以公務之名購買奢侈品，光是官邸就花了800萬元台幣，包括近百萬元的手工沙發、20多萬元的床、藍芽喇叭、咖啡機甚至還有21萬元的地毯；其中爭議最大的，是以禮賓為由申請購買370萬元的凱迪拉克Cadillac館長座車，但使館車輛兩年多才剛換，不到8年使用期限，最終遭外交部會計部門擋下。

對此，劉永健今天上午在例行記者會應詢說明，俞大㵢從去年12月抵任後，換購或採購的辦公室及職務宿舍用品，相關採購均因家具、設備已超過使用年限，年久失修或損壞，並配合館長職務宿舍具有經辦會客、宴客等公務需求及整體搭配需要，又因疫情後美國物價通膨嚴重，以及人工成本飛漲，皆反映在購買價格上，而此次採購均依政府相關規定與程序辦理。

對於媒體追問，館長職務宿舍用品是否可以報帳？未來是否會公布駐處帳目自清？劉永健說，館長職務宿舍報帳只限於公務使用，而館長職務宿舍有宴客、接待訪賓的需要，鑑於公務需要，都可以依照相關規定辦理，至於相關細節，外交部也會進行了解；如果有公務聯誼需求，都可以依規定報帳。

至於申購凱迪拉克館長座車一事，劉永健說明，其實館長的車輛使用都有相關規定，包括使用年限與里程數都有一定規範，才能夠換購，這部分，外交部並沒有同意換購相關車輛，至於其他車輛使用情形，外交部也會進行了解。

媒體追問若於假日使用公務車，進行非公務行程，這是不合規定的嗎？劉永健說，公務車使用顧名思義就是「公務使用」，至於車輛使用情形，外交部會尊重外館館長的調度使用情形，可是基本原則是，公務車輛就是公務使用，外交部針對週刊報導，對於同仁不循體制內管道反映，對外爆料，「這個其實並不是我們鼓勵的作法」。

媒體聞言再問，該名同仁先前是否有向外交部檢舉？劉永健說，「關於這一點，我沒有相關的資訊」。