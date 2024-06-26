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沒確診去看醫生！他戴口罩等藥「回家慘中鏢」傻了：這波很強

擤鼻涕,感冒,流鼻涕。（圖／記者趙于婷攝）

▲扁桃腺發炎去看醫生，結果被傳染新冠肺炎。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期各種病毒大亂鬥，不只新冠疫情又起，還有腸病毒、感冒病毒等等。就有網友表示，這個月一直覺得喉嚨很不舒服，上禮拜去診所看醫生，說是扁桃腺發炎。沒想到回家後，他馬上感到渾身疲倦，睡醒開始流鼻水、鼻塞，一篩發現確診，「感覺這次的傳染力很強欸！確診潮是不是又要開始了？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「確診潮又要開始了嗎？」這個月喉嚨一直都很不舒服，上禮拜去診所看醫生，說是扁桃腺發炎。原PO說，就在等領藥的時候，旁邊有一位阿姨一直在咳嗽，「我口罩都有戴著，結果一回家就渾身疲倦，睡醒起來還是很累。」

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接著他還開始流鼻水、鼻塞，「確診時鼻子腫脹的感覺回來了，篩下去兩條線。」回想起上次確診，是在家時沒戴口罩，被家人傳染的，比起這次有戴口罩還是中鏢，原PO不禁直呼，「感覺這次的傳染力很強欸！確診潮是不是又要開始了？」

看到貼文後，就有人直點頭，「我兩個禮拜前買披薩也中招，躺了兩禮拜。這次的病毒挺強的，我全身發熱冒冷汗」、「周五早上喉嚨開始痛，晚上跟週六就直接躺平，連動都不想動」、「最近很多，我弟公司中滿滿」、「不是四月、五月初已經一波了？你算是晚加入」、「這波周遭的確蠻嚴重的」、「我上週一中獎，然後三天內全家都中獎。」

疾管署指出，近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症，或死亡風險最有效的方法，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

疾管署提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

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