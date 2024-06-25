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自煮哪環節最累？大票喊1步驟「耗時又麻煩」：沒機器可代勞

做菜,炒菜,廚房,煮菜,料理（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

物價上漲，外食越來越貴，有網友感嘆，連加個蛋都要再三考慮，就在想要不要自己下廚。但當他一想到，自煮要買菜、備料、洗碗、倒垃圾，「我下班還要搞這些東西想了就累，其中哪個環節最可怕？」其中最多人狂嫌1環節，「有自己煮超過10年就知道，要多久有多久」、「最煩，弄蒜頭很煩。」

有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「自己下廚哪個環節最累？」文中感嘆，「外食漲價看來是沒停過，連要加個蛋都要考慮再三。」不過，原PO一想到如果要自己煮，「買菜>備料>下廚>洗碗>倒垃圾」，下班還要忙這些光想就累，「其中哪個環節最可怕？」

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話題引發議論，「有洗碗機的話備料，沒有的話洗碗」、「絕對是洗碗，當然備料切蔥可能也很煩，但是至少有成就感，而且可以有儀式感。洗碗是完全苦力活，而且沒動力」、「我煮完流理台都會洗過，比洗碗累」、「買菜，傳統市場只開到中午，我跟老婆都醒不來。」

其中，最多人直呼「備料」最可怕，「備料最煩，弄蒜頭很煩」、「處理食材，去腥鹽漬」、「備料是最花時間的」、「當然是備料」、「洗菜、備料最耗時，又麻煩」、「洗碗至少有洗碗機，但備料沒有機器可代勞」、「備料超煩，還要想順序幹嘛的。」

也有不少網友討厭洗碗，「備料跟洗碗，後悔裝潢時沒弄洗碗機」、「洗鍋碗瓢盆（含清潔爐具及流理台）」、「洗碗，X他X油膩跟無聊，備料至少可以幻想自己小當家切菜。」有過來人則分享，「我都會一週選一天買菜+備料（3小時 ），下班煮大概就20分鐘，3-4菜一湯。」

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