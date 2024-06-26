22歲正妹「替友作保」被逼下海！　一天賣淫10次↑只為還債

▲被害人為了還債被迫下海，卻還遭到對方圍毆。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名22歲女子因為幫朋友作保，因此被另一名變性人抓走，不但沒收她的手機與身分證，還逼迫她下海賣淫替朋友還債。她每天被迫接待10名買春客，忍無可忍的她因此報警，沒想到反遭該名變性人施暴。

根據《民意報》報導，該名22歲被害女子在社群媒體公開了一段自己被圍毆的影片。該起施暴事件6月22日晚間11時35分發生於泰國芭達雅南部，而監視器畫面也拍下了整個過程。

被害女子透露，自己的一名朋友年初借了高利貸，她作為擔保人簽下3萬泰銖（約新台幣2.6萬元）的借據，誰也沒想到，她的朋友拿了錢就逃到國外，害得她因此被債主盯上。

一名21歲的變性人5月初聲稱受到債主委託，把她抓至芭達雅南部的一間紋身店，同時沒收她的手機和身分證，威脅她如果要取回這些物品，就必須下海賣淫，以償還債務。她迫於無奈，只能聽從對方安排。

為了儘早還清債務，她一天接客10次，在不到4天的時間內就還清3萬泰銖（約新台幣2.6萬元）的債務。沒想到此時變性人卻獅子大開口，又要求她額外支付5千泰銖（約新台幣4425元）。為了避免更多麻煩，她選擇妥協，再次支付了這筆額外費用。

她乾脆付完錢後，變性人卻又告知她還有9萬泰銖（約新台幣7.9萬元）的債務，而這筆債務則是由她本人和朋友共同欠下。她雖無法認同，但卻無力反抗，因此再次被迫從事性交易。據悉，她的客人大多來自美國、印度、中國以及韓國。

經過1個月的辛苦工作，她終於還清債務，並決定逃離。但是變性人6月22日追蹤到她的住處，不但帶人上門騷擾，還試圖強行將她擄走。所幸警衛察覺異常，立刻報警。

當警方趕到現場時，她走出房間與變性人交涉，最終對方同意歸還她的手機。然而就在警方離開不到10分鐘，對方再次帶人回到宿舍，對她施暴，再次試圖強行將她帶走，所幸未能得逞。