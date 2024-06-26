美國警犬「遭鎖警車」整晚活活熱死！　警員：值勤完忘了

記者王佩翊／編譯

美國密蘇里州薩凡納一隻警犬在執勤後，遭負責的警官遺忘在警車內，導致牠徹夜被關在車內，最終在高溫下活活熱死。當地警局證實這項消息，並強調已展開調查，而在調查結束前不會對外公布更多消息。

根據《福斯新聞網》報導，薩凡納警察局指出，這隻名叫Horus的警犬20日結束夜間巡邏任務後死亡。警察局局長大衛•文森特在聲明中表示，「6月20日星期四，薩凡納警察局和整個社區遭受了巨大的損失。」

據報導，Horus已在薩凡納警察局服務3年多，警局強調，「目前有關Horus的死亡事件仍在調查中，但在調查完成之前不會發布進一步的信息。全體警員感謝大家的關心和祈禱，我們正在面對失去夥伴Horus的痛苦。」

Horus在20日晚間結束巡邏任務後，被負責警員遺忘在警車上徹夜，導致牠最終活活熱死。Horus死亡當天最高氣溫達到華氏90度（約攝氏32度），最低氣溫為華氏70度（約攝氏21度）。

美國獸醫協會研究顯示，即使是室外溫度只有華氏70度的情況下，車內溫度也可能在半小時內超過華氏100度（約攝氏38度）。目前當局尚未公布負責照顧Horus的警員姓名，強調調查仍在進行中。未來也不清楚該名照顧者將面臨何種後果，或Horus的死亡是否會被判定為故意或意外。