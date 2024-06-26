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日本25歲女做「爸爸活」年賺1200萬！一腳踏30船　撈金秘訣大公開

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本25歲「奇女子」靠「爸爸活」年收1200萬台幣，引發熱烈討論...（示意圖／取自pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

日本一名25歲女子接受媒體訪問時語出驚人，稱自己從事「爸爸活」2年，每月賺進至少200萬日元（約新台幣40.7萬元），因為她目前同時擁有30名「爸爸」，一天最高可同時跟6人約會，若算上本職，年收入高達6000萬日元（約新台幣1221萬元）。不過，她並不把「爸爸」當人看，除了在心中會有分類，還有一套要錢的訣竅。

根據日本媒體《ABEMA TIMES》報導，25歲女子里香（化名）正職是接待業，但這2年來另外從事「爸爸活」作為副業，每月額外賺取200萬至500萬日元（約新台幣40萬至101萬元），若算上本職，年收入約6000萬日元。

里香受訪時說，她同時擁有30個「爸爸」，最高一天跟6人見面，陪不同的爸爸去餐廳、酒店，或任何想去的地方，儘管每次約會只花2、3小時，但每次都能拿到3萬至15萬日元（約新台幣6100元至3萬元）不等的零用錢。

對此，里香也分享跟「爸爸」們要零用錢的秘訣，首先她不會一下子就獅子大開口，而是會分好幾次，每次都要求固定金額，一點一點地索要固定金額「溫水煮青蛙」，降低對方付錢時內心的負擔感。若想要禮物，則可以請「爸爸」替自己挑選，看似在順從對方的意見、避免爭執，但其實「我才是掌控大局的人」。

為此，她將「爸爸」們分門別類，最頂級的是「神爸爸」，觀念上認為「年輕女孩時間珍貴」、「應該給女孩花錢」，出手相當闊綽，甚至幫她置辦了家中全部電器；其次是「好爸爸」，見面前會詢問並尊重意願；「窮爸爸」則是手頭不寬裕，但會努力存夠3萬元才來見面；最差的就是「小氣爸爸」，曾遇過只給5000日元的（約新台幣1000元），這種她會馬上封鎖列入黑名單。

至於「收這麼多錢會不會良心不安？」里香回答，她提供陪伴和情緒價值，為「爸爸」們創造歡樂時光，所以她收下這些錢完全心安理得，因為她也會把錢花在牛郎及偶像身上，像她現在的2個情夫就是前牛郎。

不過，當記者追問，對「爸爸」的外貌是否有要求？里香自爆，她把「爸爸」們當作「非人生物」看待，所以對外貌沒有太多要求，只要乾淨整潔即可，就像「沒有人會仔細去看大猩猩的臉」。

 
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