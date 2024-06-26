飛泰失聯115天！彰化鹹粥嬤等不到愛孫電話　鄰居心疼急安慰

▲伸港鹹粥嬤愛孫黃男，出境泰國115天未歸失聯至今。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣伸港鄉一名現年19歲黃姓高職休學生，今年3月初跟阿嬤說要跟朋友出門後，至今音訊全無，阿嬤找了2個月仍找不到人，報警並請議員協助。結果警方查出，他已於3月4日出境到泰國，至今（26日）失聯長達115天，阿嬤依然沒接到愛孫電話，鄰居僅能先安慰不用擔心，警方也已請外交部協助。

阿嬤說，孫子3月初揹著背包、帶著幾件衣服，跟她說「阿嬤，我要跟朋友出門」，這一去音訊全無，她煮粥的時候常想到孫子沒回來，煩惱到忘記放調味，更擔心到常常睡不著，盼孫「能跟家裡報一聲平安」，這一等2個月過去了， 打電話、Line全沒接，才報警並求助議員賴清美。

▲黃男入境泰國115天，不知道人是否還在泰國。（圖／民眾提供）

刑大初步調查，黃男是於3月4日出境到泰國，但過程中並未遭受脅迫，是正常狀態出境，至今失聯長達115天，顯然已經超過60天免簽期限，但人是否還在泰國，是否遭人囚禁，都有待進一調查，由於涉及境外，刑大也會全力協助家屬。

賴清美透露，黃男父母離異，母親是越南籍，爸爸則是打零工，一家人輾轉不斷搬家，靠著75歲阿嬤的鹹粥攤，一天賣個幾百元維生，一天天將黃男拉拔長大，黃男看著阿嬤每天清晨4點起床，辛苦的張羅準備鹹粥，上了高職後早早辦休學，在超商打工賺錢，平日交往的朋友也少，就希望可以存錢買一輛機車代步。

▲阿嬤說，經媒體報導後，等了一整天都沒接到愛孫電話。（圖／記者唐詠絮攝）

賴清美今日指出，跟阿嬤聯繫以後，阿嬤說經過媒體報導後，等了一整夜都沒有接到愛孫電話；而警方正積極調閱清查與相關資料釐清，也已請外交部協助。鄰居也都紛紛安慰阿嬤不用擔心，也希望小孩能平安回家。