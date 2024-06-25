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北市警局長李西河上任首度人事調整　35名中高階幹部同步異動

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市警局在25日2段式發布中高階幹部調整，共計35名警官異動。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警察局長李西河上任，在25日首度發布35名中、高階幹部警官調整，統一在28日統一辦理離到職，首先在25日上午先行發佈3名3線1星高階警官人事異動，由原任北市警局督察室勤務股股長謝博賢，調任北市警局民防管制中心主任。

另外，25日上午發布的人事異動，原任北市警局法規室專員的王芳美，調任北市警局督察室督察，另外，原任北市警局保防科專員的侯江全，則調升任保防科3線1星專員。

直到25日晚上8時許，又突然針對32名中階幹部進行調整，調整名單如下：

1、本局公共關係室專員（第五序列）林浚奕調任本局法規室專員（第五序列）
2、本局公共關係室公關股股長李文英陞任本局公共關係室專員（第五序列）
3、本局防治科組訓股股長許文彥調任本局公共關係室公關股股長
4、本局法規室警務正王怡婷調任本局防治科組訓股股長
5、南港分局警務員李祝盟陞任本局行政科警務正
6、本局後勤科警務正陳志翔調任本局行政科警務正
7、信義分局吳興街派出所警務員兼所長林柏齡陞任本局後勤科警務正
8、文山第一分局督察員姚若蓁陞任本局後勤科警務正
9、士林分局警務員蘇孫敏陞任本局防治科警務正
10、中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長楊鎧維陞任本局督察室警務正
11、信義分局偵查隊警務員兼副隊長徐崧騰陞任本局法規室警務正
12、交通警察大隊警務員王雅亭陞任本局法規室警務正
13、文山第二分局景美派出所警務員兼所長劉家鈴陞任本局犯罪預防科警務正
14、本局秘書室警務正曾淑婷調任本局勤務指揮中心警務正
15、中正第一分局警備隊隊長洪辰諭陞任本局秘書室警務正
16、中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長廖嵥俊調任中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長
17、中正第二分局南昌路派出所巡官兼副所長劉張長誠調任中正第二分局南昌路派出所巡官兼所長
18、內湖分局康樂派出所警務員兼所長賴何杰調任信義分局吳興街派出所警務員兼所長
19、內湖分局康樂派出所巡官兼副所長黃世豪調任內湖分局康樂派出所巡官兼所長
20、內湖分局康寧派出所警務員兼所長蘇昱傑調任萬華分局莒光派出所警務員兼所長
21、北投分局光明派出所巡官兼所長蔡宗銘調任內湖分局康寧派出所巡官兼所長
22、中正第二分局思源街派出所巡官兼副所長陳晉祿調任北投分局光明派出所巡官兼所長
23、文山第一分局萬芳派出所巡官兼所長許美雲陞任文山第二分局景美派出所警務員兼所長
24、本局勤務指揮中心巡官林皓彣調任文山第一分局萬芳派出所巡官兼所長
25、南港分局舊莊派出所警務員兼所長林佑霖陞任刑事警察大隊督察員
26、南港分局玉成派出所巡官兼副所長陳永晉調任南港分局舊莊派出所巡官兼所長
27、中正第二分局思源街派出所警務員兼所長黃甯調任大安分局刑事警務員
28、士林分局山仔后派出所巡官兼所長曹明德調任中正第二分局思源街派出所巡官兼所長
29、松山分局刑事分隊長楊家宇調任士林分局山仔后派出所巡官兼所長
30、中正第一分局警務員林冠丞陞任中正第一分局警備隊隊長
31、交通警察大隊警務員楊順守調任交通警察大隊中隊長
32、交通警察大隊警務員王偉宇調任交通警察大隊中隊長

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