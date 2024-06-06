北市警局長李西河走馬上任　強調與市府「溝通順暢」

記者邱中岳／台北報導

原任北市警局長張榮興5月份升任警政署長，原北市警局長職務由副署長李西河接任，6日下午2時許，由北市長蔣萬安親自主持交接典禮、張榮興監交，李西河面對媒體提問與市長關係如何？李回應「溝通順暢」。

新任北市警察局長李西河，警大47期畢業，又攻讀警大研究所，曾在台南市、花蓮縣、國道公路警察局以及刑事警察局擔任重要職務，也曾在台北市警局擔任副局長職務，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，工作績效優良，表現傑出，深獲各級長官的肯定。

▲北市警局長6日進行交接典禮，左起北市警局副局長李謀旺、警政署長張榮興、北市長蔣萬安以及新任北市警局長李西河。（圖／記者邱中岳攝）

市長蔣萬安表示，張署長在擔任北市政府警察局局長任內積極推動各項科技建警政策，包括成立數位科技戰情中心、建置AI智慧巡邏系統、建構智慧安防體系及建置交通事故處理APP功能等。

蔣萬安強調，2024年為交通安全年—希能實踐「人本交通」之願景、掃蕩組織犯罪，全面強化治安維護及強化公私協力金融機構攔阻作為等重點工作目標與全體同仁共勉，同時期勉新任李局長能領導全體警察同仁為北市各項警政業務推展全力以赴，繼續讓市民能有一個治安平穩、交通順暢的安全城市。

▲北市警局長在北市警局禮堂進行交接典禮，市長蔣萬安親臨監交。（圖／記者邱中岳翻攝）

典禮後李西河表示，定當秉持行政中立，於市長的領導及議會的監督之下，帶領全局同仁戮力達成市政府及警政署的各項政策目標。