北市金吾獎105人遴選「40警」得獎　市長蔣萬安公開表揚

▲北市長蔣萬安(左2)連續2天出席北市警局活動，與新任北市警局長李西河(右2）多有互動。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市政府為表揚績優警察人員暨慰勉警察同仁工作之辛勞，於7日下午2時在警察局地下3樓大禮堂，舉行第32屆金吾獎頒獎典禮活動，由市長蔣萬安親自主持並頒獎表揚本屆「金吾獎」得獎人員及「模範警察」楷模，以感謝警察人員對維護社會治安等工作之付出與貢獻。

北市警察局在2024年各單位推薦參加金吾獎遴選人數達105人，最後遴選出40位獲獎人員，榮獲本項殊榮，實屬難得，其中得獎者中山分局偵查佐胡文齊主辦知名之某公司涉嫌違法吸金、詐欺案件，緝獲犯嫌人數共計40人，扣押不法所得達新台幣1億餘元。

另外，北市警局中正第二分局警員王令樺代表內政部警政署參加2023年第20屆於加拿大溫尼伯舉行的世界警察消防運動會，參賽項目計有健力、臥推、健美、健體、空手道、撐竿跳、腕力等，榮獲6金1銀1銅之優異成績，足為表率。

北市九局表示，今年獲選模範警察人員均為各項勤、業務中表現最傑出的員警，例如刑事警察大隊偵查佐張信盛，檢肅多名治平專案目標到案並查獲改造槍彈、詐欺集團及各類毒品等不法集團，對維護社會治安貢獻卓著。

蔣市長除表達對40位金吾獎得獎人恭賀之意外，也謝謝所有堅守崗位、辛勞的警察同仁，共同守護臺北市民工作及生活安全，並期勉所有警察同仁於持續戮力維護治安同時，更應嚴守分際，時刻謹記身為「人民保母」的神聖使命。