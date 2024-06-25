被府點名刻意混淆　黃國昌：去年參加辯論會的是「平行時空賴清德」？

▲民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日針對國會改革法案向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，使民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌質疑，代表賴去年用違建政見騙選票，而總統府25日則點名柯、黃刻意混淆國情報告與質詢。對此，黃國昌反擊，主張總統有義務到立院國情報告，不正是賴清德嗎？難道去年參加辯論會的是平行時空賴清德？別只躲在發言人身後，不僅沒誠信又顯得毫無擔當。

針對總統府發言人郭雅慧25日的批評，黃國昌回應，去年賴清德在總統辯論會說「不管是根據憲法或者是根據《立法院職權行使法》，總統都有義務應立法院的要求，到國會去進行國情報告，接受立法委員的國情質詢，但是並不是規定一對一的質詢。」

黃國昌提及，「結果，稍早總統府發言人說我『複述』去年賴清德的話，跟柯文哲批評賴當選後翻臉不認人，是『逾越憲法、帶頭造謠』，看到總統府如此的發言，令人十分遺憾。」

黃國昌批評，主張總統有「義務」到立法院進行國情報告的，不正是賴清德嗎？表明接受立委國情質詢的，不也正是賴清德嗎？「難道去年參加總統辯論會的是平行時空的賴清德嗎？柯文哲所述何錯之有？」

黃國昌強調，賴清德如果不想來立法院進行國情報告接受國情質詢，違背其競選承諾，就大方承認選前是在騙票、只是隨便說說而已，「不要只敢躲在發言人身後，這樣不僅沒有誠信，又顯得毫無擔當！」