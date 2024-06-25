反擊總統府！　民眾黨：柯文哲、黃國昌在幫民進黨「拯救台灣民主」

▲民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日針對國會改革法案向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，使民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌質疑，代表賴去年用違建政見騙選票，而總統府25日則點名柯、黃刻意混淆國情報告與質詢。對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，柯文哲與黃國昌是在幫民進黨導正是非、拯救台灣民主，國會改革照妖鏡照得民進黨裡外不是人。

針對總統府發言人郭雅慧批評「柯文哲、黃國昌操弄誤導，侮辱台灣民主」，吳怡萱25日傍晚表示，要糾正郭雅慧，柯文哲跟黃國昌是在幫民進黨「導正是非、拯救台灣民主」，國會改革就像一面照妖鏡，照得民進黨「裡外不是人」。

吳怡萱提及，郭雅慧的聲明只是再次幫全國人民複習，賴清德「選前騙票、選後翻臉」，根據這次三讀通過的《立法院職權行使法》第15條之4規定「立法委員進行前項口頭提問時，總統應依序即時回答；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定」當中從未有「一問一答的質詢」，「請問有哪一個字看不懂？」

吳怡萱指出，這完全符合賴清德當時宣示的承諾，何以在當選後扣上違憲帽子，推給釋憲後就「耍賴」不出席，甚至恐嚇在野黨不要貿然行動，難道台灣現在要不遵守法律、全憑總統「感覺」、看總統「心情」嗎？

吳怡萱進一步強調，國會改革修法至今謠言滿天飛，民進黨帶頭造謠「跳土風舞也會被叫去立法院」、抹紅「國會改革是和中共裡應外合」、抹黑「一般人說謊就會被立委定罪」等，從總統府、行政院、監察院到民進黨立法院黨團、民進黨中央成為假訊息製造中心，讓國會改革之路充滿荊棘，如今造謠的人反過來指責別人造謠，厚臉皮程度實在令人歎為觀止。

最後，吳怡萱呼籲賴清德，珍惜台灣最珍貴的民主法治，當個全民總統，誤將個人利益、個人名聲凌駕國家利益之上。