105公厘雲豹戰砲車首登場　跟M1A2T一樣具備「獵殲功能」

▲「105公厘輪型戰車」研製樣車首度登場。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國防部軍備局生產製造中心25日於南投兵整中心，展出「105公厘輪型戰車」研製樣車。負責砲塔研製的中科院工程副組長林彥光上校指出，台灣對美採購的M1A2T戰車具獵殲功能，而該戰砲車同樣具備類似功能。

軍備局、中科院共同研製的105公厘輪型戰車25日正式登場，軍方表示，108年至112年打造2輛樣車（D1、D2樣車），並在2023年2月2日完成研發測評，並執行行進間射擊等42項測試，去年也完成初期作戰測評。

在砲塔方面，軍方指出，從砲管到砲塔，國內已有能量自製，由於與現行M60A3、CM11戰車的砲管口徑一致，因此未來彈藥也可以共用。

特別的是，負責砲塔研製的中科院工程副組長林彥光上校指出，台灣對美採購的M1A2T戰車，具獵殲功能，而該戰砲車同樣具類似功能。

在性能部分，軍方表示，該戰砲車可搭載4人、時速達每小時100公里，不同於履帶戰車，可於沙地、河川及城鎮作戰；而砲塔系統採雙軸伺服穩定可行進間射擊，觀測系統具全天候作戰能力，可在2000公尺外辨識車輛、1200公尺外辨識人員。

▼「105公厘輪型戰車」研製樣車首度登場。（圖／軍聞社）

