陸軍官員赴美試乘「地表最強」M1A2T戰車　當前採購進度曝

▲美國M1A2艾布蘭（Abrams）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

台美7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，陸軍司令部派8人小組前往美國。根據媒體指出，美方特別安排我方官員赴底特律戰車工廠，試乘改裝號稱「地表最強戰車」M1A2T戰車。對此，陸軍司令部12日表示，為快速提升國土防衛戰力，陸軍向美採購M1A2T戰車目前均依計畫節點執行，進度正常。

美國政府於2019年7月就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。總統蔡英文當時表示，美國政府提供的防衛性武器，將提升國防實力，讓國軍弟兄姊妹擁有更強的戰力，嚇阻外來可能的軍事威脅。

在2020年時，金門一輛M41A3戰車發生翻覆意外，燃起大火，造成中士林楷強身亡。蔡英文赴高雄頒發褒揚令時公開承諾，會加速完成新式戰車的採購，並且優先調整適宜的戰車到烈嶼地區，成為部隊訓練的最佳後盾。

蔡英文當時所提「新式戰車」，其實就是國防部以「銳捷專案」為名向美採購號稱「地表最強戰車」M1A2戰車。根據美國國防安全合作局（DSCA）公告軍售內容，是價值600億元的軍售案，其中除了108輛M1A2T戰車，還包括14輛M88A2裝甲救濟車、16輛重型設備運輸板車和大批隨車武器、裝備、彈藥、後勤項目等。

對此，今年7月台美舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」，陸軍司令部派8人小組赴美，美方則安排我方官員在底特律戰車工廠試乘改裝的M1A2T戰車。陸軍司令部表示，為快速提升國土防衛戰力，陸軍向美採購M1A2T戰車目前均依計畫節點執行，進度正常。

不過，由於戰爭型態的轉變，海、空軍被視為台灣發展重點，因此是否有必要購買M1A2T型戰車也多有討論。對此，陸軍表示，當前共整體戰力已具備封鎖台灣及奪佔外、離島之能力，而我軍現役主力戰屬於上一世代，戰力無法與共軍主力戰車相抗衡。

因此，陸軍表示，未來於執行聯合國土防衛作戰時，我現役主力戰車的作戰效能，難有效達到「灘岸決勝」任務，也難支持「戰略持久、戰術速決」的軍事戰略指導，所以有必要建置新一代主力戰車。