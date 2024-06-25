博愛座之亂文湖線出手！　「23字廣播」通勤族驚喜：太讚了吧

圖、文／鏡週刊

近日北捷發生多起博愛座讓位爭議，有年長者要求年輕人讓座，進而爆發肢體衝突，也讓博愛座的去留議題再度引發討論。有網友今（24日）搭文湖線，聽到一段廣播，讓網友們直呼「太讚了吧」。

一名網友今（24日）在Threads上發文表示，今天搭文湖線聽到捷運廣播 ：「您好，博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷。」

其他網友看了直呼「哇！這個廣播讚喔」、「讚啦」、「終於，太好了」、「這廣播太讚了吧！如果可以設定博愛座坐下去就有這個聲音就太棒了」、「我想看固執老人跟廣播隔空對吵，好瘋好好看」、「早就該如此」、「這樣才對，博愛座不是讓座的規範」。還有人表示，文湖線乘客的素質普遍很好，「其實我們文湖線老人教養都很好的！每天上下班，沒看過爭吵，只有彼此讓位」、「住文湖線上，至今還沒看過吵架名場面」。

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對於博愛座廢存或改名問題，北捷日前表示，博愛座受限中央法規，沒辦法單方面取消，呼籲民眾把博愛座禮讓給「有需要」的旅客。衛福部表示，將續推《身心障礙者權益保障法》修正草案，把條文中優先乘坐博愛座的對象從「老弱婦孺」改為「有其他實際需要者」。交通部則回應，尊重衛福部的修法考量，交通部會積極配合討論。

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