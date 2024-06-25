小池百合子收死亡恐嚇！　預告炸毀選辦「潑酸讓她失明」

▲日本東京都知事小池百合子。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京都知事選舉即將於7月登場，但這場選舉並不平靜，在56歲台裔候選人蓮舫接獲死亡威脅1天之後，71歲競選對手小池百合子在東京豐島區辦公室24日也收到恐嚇傳真，內容提及「炸毀小池百合子的選舉辦公室」、「向小池百合子潑硫酸讓她失明」等。

TBS、讀賣新聞等報導，小池百合子辦公室接到的死亡恐嚇威脅據信是從海外發送，當日已向警視廳進行諮詢。小池百合子24日晚間透過社群平台X（前稱推特）發文呼籲25日不要造訪選辦，「對於企圖以暴力手段壓制作為民主主義根基選舉的行徑，我們堅決抗議。」

在小池百合子接獲恐嚇的前一天，台裔候選人蓮舫23日收到一封恐嚇傳真，內容提及「我已經取得硫酸，我將會用來攻擊立憲民主黨的議員和家人們」、「我將會持刀隨機砍殺」、「已經完成炸藥的安裝與設置，將設定於24日爆炸」等。蓮舫隨後報案，警視廳則以涉嫌恐嚇罪展開調查。

▼蓮舫的辦公室近日收到死亡威脅傳真。（圖／達志影像／美聯社）