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裝設冷氣室外機要小心安全　未符合職安規定要罰3至30萬元

▲將重達數十公斤冷氣室外機吊掛到定點安裝的過程，是不是符合職業安全衛生設施規則，是否會造成公安問題，卻是一般民眾與業者甚少考慮的。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

▲冷氣室外機安裝過程是否符合職業安全衛生設施規則，一般民眾與業者甚少考慮。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時值進入炎炎夏日，也是冷氣機裝機的高峰期，各式分離式冷氣機熱銷，但在將重達數十公斤冷氣室外機吊掛到定點安裝的過程，是不是符合職業安全衛生設施規則，是否會造成公安問題，卻是一般民眾與業者甚少考慮的。

一到夏日，氣溫直直升，室外高溫，室內也不清涼，此時如在辦公室或家裡，適度開啟冷氣機，吹一吹涼爽冷氣，無疑是夏日一大享受。所以一到夏日就是各式冷氣機熱銷期，無論是窗型或分離式冷氣機，都是民眾購買熱潮，尤其是分離式冷氣機，無論是否變頻，因安裝方便及其節電效能都普遍優於窗型冷氣機，成為民眾購買冷氣機的首選。

▲將重達數十公斤冷氣室外機吊掛到定點安裝的過程，是不是符合職業安全衛生設施規則，是否會造成公安問題，卻是一般民眾與業者甚少考慮的。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

但常被民眾及冷氣機業者疏忽地是冷氣機的安裝方式，也要符合安全規範，像冷氣機或室外機的固定「支架」是否符合承重安全系數，材質是否能承受室外惡劣天候，不會發生斷裂掉落情形，這都是十分重要的考量條件。

台南市勞工局職安健康處技士楊勝安指出，依規定2公尺以上冷氣機安裝作業，未使用安全帶、安全帽等安全措施，就違反職業安全衛生設施規則281條暨職業安全衛生法第6條第1項等規定，要處罰鍰3～30萬元。像民眾安裝冷氣室外機，只要高度超過2公尺，就要考量安全問題，如果高度超過，最好是使用吊車來吊掛安裝，否則就可能會觸法。

▲將重達數十公斤冷氣室外機吊掛到定點安裝的過程，是不是符合職業安全衛生設施規則，是否會造成公安問題，卻是一般民眾與業者甚少考慮的。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

據了解，大型吊車出勤一趟約需5千元左右，冷氣室外機1部至少25公斤以上，基於工安考量，的確使用吊車吊掛安裝才符合安全考量，但這筆多出來使用吊車的安裝費用，並不在一般所謂「標準安裝」不收費範圍，惟為了整體工安考量，消費者與業者仍需協調出一套安全合法的施工方式，以免觸法被罰，萬一真的發生工安意外，就不是花錢就可以解決的事。

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