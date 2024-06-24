國道聯結車、大貨車近半年8起死亡　高公局：專心勿超速

▲國道大型載重車輛事故頻傳，近半年來發生8起A1事故。（圖／高公局提供攝）

記者蔡亞樺／台北報導

國道大貨車、聯結車等大型載重車輛事故頻傳，高速公路局統計今年截至6月18日止，發生8起A1事故，造成10人死亡、15人受傷，高公局指出，大型載重車裝載貨量後，可能導致車體重心偏移、煞車性能易衰退，且視線死角較多，發生事故的風險提高，呼籲上路保持專注、不超速。

5月27日晚間6時12分，國道1號南向鼎金系統往民族路出口處，1輛拖板車疑似車速過快而翻覆，其載運的量鐵管散落，且因事故損毀匝道護欄須立即更換，共耗費約6小時才完全排除。

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6月11日上午10時12分，國道2號西向大園出口環道處，1輛大貨車疑似車速過快而翻覆、貨物四散，車輛扶正及散落物處理約花費1.5小時。

▲6月11日國2西向大園出口環道事故。（圖／高公局提供）

高公局指統計今年截至6月18日止，國道已發生8件大型載重車A1事故，造成10人死亡、15人受傷；另有操作不當衝出邊坡、彎道翻覆、自撞護欄、車身打橫(折甘蔗)等情形，影響行車安全及交通秩序甚鉅。

高公局表示，大型載重車裝載一定之貨量後，即可能導致車體重心偏移、煞車性能容易衰退而影響行車穩定性，且大型車視線死角較多，駕駛若未注意周遭路況、未依速限行駛或操作不當，發生事故的風險即大幅提高。

▲5月27日國1南向鼎金系統往民族路出口事故 。（圖／高公局提供）

為防制事故發生及維護駕駛人自身與國道行車安全，高公局提醒，大型載重車行駛途中時，應保持專注勿分心，隨時注意周遭車流與路況，勿分心做其他事，如使用手機、撿拾物品、雙手離開方向盤等。

高公局表示，養足精神再上路，若感疲勞，應盡速至服務區、休息站或下交流道休息後再出發；貨物應平均置放、嚴密覆蓋、綑紮牢固，並注意長寬高及重量限制，勿超載；遵循速限，過彎減速，平時就要培養遵守速限、不超速的良好習慣。