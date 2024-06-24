剛開冷氣就想涼「溫度狂調低」超NG　台電：搬神隊友助陣省電速涼

▲剛開冷氣就想涼「溫度調超低」很NG 台電：搬神隊友助陣才省電又速涼。（圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣連日高溫讓許多人受不了，回家後都會立刻打開冷氣，台電曾在臉書粉絲團、官網發文提醒，許多民眾為了讓室內溫度快速下降，可能會把冷氣的溫度調到非常低，這種做法非常耗電，事實上只要簡單做2件事，就可以讓冷氣涼得快又省電。

台電表示，許多人剛開冷氣想快一點涼，可能會拿起遙控器瘋狂降溫，把冷氣的設定溫度調很低，但其實這樣做會很耗電，「冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉（是最耗電的時候），如果溫度一下子就調得太低，反而將高功率運轉時間拉長也耗電」。

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▲台電表示，想要冷氣涼得快又省電，可以將冷氣風量設為自動模式，並搭配電風扇。（圖／翻攝自台電官網）

台電分享，想幫冷氣加速降溫並省電，可以打開電風扇或循環扇，並且將冷氣風量設為自動模式，如此可以幫助室內空氣對流，提高冷房效果進而省電效果。台電還說，「冷氣設定26到28度並搭配電扇就很涼，冷氣溫度每調高1度可省電6%」。

台電在另外一篇貼文也說，冷氣啟動後為了達到設定溫度，壓縮機會不斷運轉進行熱交換，幫室內降溫，這時就可以搬出冷氣省電的「神隊友」電風扇。「電風扇放在冷氣出風口下方，可幫助室內空氣循環，加速室內降溫，越快達到設定溫度，冷氣機壓縮機運轉時間就能減少，省電」、「同時，吹電扇讓人感覺涼爽，風吹過皮膚會將表面的熱量帶走，讓體感溫度降低」。