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社會 社會焦點 保障人權

街頭勸募搶地盤「保護費2萬」　黑幫穿背心騙善款44萬當薪水

▲刑事局破獲竹聯幫齊天會介入中華善陽展望協會騙取民眾善款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫齊天會幫眾涉嫌利用中華善陽展望協會名義，在街頭騙取民眾善款。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫和堂齊天會會長吳俊磊平日率幫眾暴力討債、囚禁虐打退幫小弟，涉嫌多起重大組織犯罪，檢警追查發現，齊天會還曾每月收2萬元保護費，幫善陽協會佔據街頭勸募地盤，後來善陽協會理事長楊昇翰乾脆讓黑幫小弟穿上勸募背心，向路人詐財近44萬元，用來當小弟們的薪水，台北地檢署25日依法將吳、楊等11人起訴。

起訴指出，吳俊磊在2023年1月10日以幫忙追償賭債為由，誘騙蔡姓男子到新北市新店區某車行後，由幫眾圍繞著蔡男，吳俊磊徒手毆打，逼迫蔡男簽下700萬元借據，再壓著蔡男回家拿走吳俊磊友人的手表及現金100萬元及價值20萬元的LV包，蔡男趁隙傳遞求救紙條給社區保全，警方獲報在隔天凌晨逮人救出蔡男。

2023年12月間，齊天會古姓成員退幫後，被齊天會幫眾以過去販售毒咖啡包帳款未清等理由，帶到幫會據點囚禁，遭幫眾搧巴掌、球棒揮打倒在地，接著古男被用2副手銬分別將右手銬在左腳、左手銬在右腳，逼古男保持屈身站立的姿勢，只要重心不穩就會挨打，古男遭囚禁凌虐4天，趁被改為雙手上靠、無人看管之際逃離就醫。

▲刑事局破獲竹聯幫齊天會介入中華善陽展望協會騙取民眾善款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲檢警在齊天會據點等處查扣大批球棒、刀械等犯罪工具。（資料照／記者張君豪翻攝）

而由楊昇翰在2017年成立的財團法人中華民國善陽展望協會，原本只是在街頭勸募善款，因為和其他團體發生搶地盤的爭議，以每月2萬元費用，找來齊天會幹部張紘濬幫忙圍事，張紘濬見募款有利可圖，找楊昇翰談妥，讓齊天會的小弟們穿著善陽協會的背心，利用民眾惻隱之心詐財。

總計從2023年5月到8月為止，假勸募真詐財得手43萬9700元，扣除每月的保護費，以及分給齊天會小弟們的薪水，餘款由楊昇翰、張紘濬平分，實際進入善陽協會捐款帳戶的只有數千元。檢察官林晉毅指揮刑事局及新北市海山分局偵辦後，依組織犯罪、私行拘禁、詐欺取財、傷害等罪，將首謀吳俊磊與幫眾、善陽負責人楊昇翰等11人提起公訴。

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