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社會 社會焦點 保障人權

3賣家超惡劣！誆195人騙115萬　民眾買遊戲機「開箱變洋芋片」

記者邱中岳／台北報導

刑事局針對演唱會黃牛詐欺案件進行偵辦，逮捕2名嫌犯，其中1人就因販賣假黃牛票不出票，遭到刑事局逮捕3次，又在6月間同步發現有不法分子在網路知名平台進行網拍詐騙行為，警方從2024年開始追查各類詐騙行為，其中逮捕3人涉嫌假網拍、演唱會門票，共計195人受害，被害金額達115萬元。

警方調查，29歲的黃姓男子，在網路平台上進行網拍詐騙，主打販售日韓明星周邊商品吸引買家，但是最後要出貨卻將被害人封鎖加刪除，導致26名被害人匯款後根本沒有收到東西，警方上門逮人，在黃家中搜出電腦、2本存摺以及日韓明星照片一批，初步估計被害人財物損失5萬元。

▲▼刑事局查獲3人搞網路詐騙，賣藝人周邊、演唱會門票，甚至賣遊戲主機，均收錢不出貨。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局查獲3人搞網路詐騙，賣藝人周邊、演唱會門票，甚至賣遊戲主機，均收錢不出貨。(圖／記者邱中岳翻攝）

其次，還有1名27歲的蘇姓男子，在網路上販售張學友、動力火車的演唱會門票，同樣被害人換款後蘇男失聯，且蘇在2024年2、3以及5月分別遭到查獲販賣假門票，被害人初步估計達143人，被害人損失金額達90萬元左右。

最後，警方還查獲22歲的林姓男子，也是以同樣手法操作網路詐騙，販售Switch遊戲機，但林最後會出貨，但是被害人拆開卻發現並非訂購的Switch遊戲機，反而是收到洋芋片，經統計被害人數26人、財損金額逾20萬元，以上3名詐騙嫌犯，訊後均依照詐欺罪嫌送辦。

警方表示，在新北市、台中市、高雄市、屏東縣等地，陸續偵破5起網拍詐欺案件，查獲犯嫌3人，查扣作案用手機及筆記型電腦等贓證物，清查被害人數逾195人、被害金額約新台幣115萬元；經統計被害人年齡大多低於40歲，最年輕僅15歲，而單筆財損金額最高約1.6萬元。

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