藍白釋憲空窗期查弊案？　羅智強嘆：大法官恐一兩周就暫時狀態

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨對國會改革法案釋憲戰開第一槍，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並在簽署立法院覆議案咨文時加註「審議程序引發社會高度疑慮」等意見。國民黨立委羅智強今（25日）直言，民進黨政府非常雙重標準，釋憲空窗期恐沒有多久，只能努力讓陽光照進政府，不能讓民進黨把每件事情都黑箱。

針對監察院擬將聲請釋憲，羅智強提及前立委、民進黨大老林濁水曾說過，民進黨這次的覆議案是把陳水扁、謝長廷、顧立雄、林佳龍，都當成憲法白癡嗎？監察院秘書長李俊俋也是，這樣的舉動是把以前主張國會改革的李俊俋當成是憲法白癡嗎？

羅智強酸，講白了就是一句話，「綠能你不能，反正我雙標，你能奈我何」，從賴清德總統到監察院、行政院無法自圓其說，這些國會改革主張是民進黨30年累積的。今日竟然可以大聲說，以前的民進黨毀憲亂政，民進黨30年來都是憲法白癡，請問政府公信力還剩幾許？

被問到藍白是否要把握釋憲空窗期，啟動弊案調查？羅智強坦言，自己不認為空窗期有多久，一旦公布後，可能馬上啟動釋憲，做所謂的暫時處分的話，也許一兩周或一個月不到，大法官就定了暫時狀態，沒有空不空窗的問題。

羅智強強調，讓政府被陽光照進，打開像是數位身分證案，1000多頁塗黑的天書，把超思雞蛋、高端疫苗和快篩小吃店等等種種被掩蓋的弊端攤在陽光下，這是國會的憲政職能，不能讓民進黨把每一件事都黑筆槓掉。