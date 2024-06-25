傅崐萁研議邀賴清德國情報告　柯文哲喊「贊成」：應是全民的期望

▲柯文哲出席民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，同時聲請釋憲及暫時處分，喊話在野黨在結果出來前，不宜貿然採取行動。國民黨團總召傅崐萁25日表示，26日將研議與民眾黨團一同邀賴到立院國情報告；民眾黨主席柯文哲則回應，這不用等國民黨提案，應該每個黨都一樣贊成。

柯文哲25日於立院黨團會議結束後受訪，針對26日《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案生效後，傅崐萁要研議與民眾黨團一起邀賴清德到立院國情報告，民眾黨會不會答應？柯文哲直言，這個不用國民黨提案，「我倒覺得是這樣，法律通過，立法院邀請總統到立法院國情報告，這應當是全民的期望，我想應該每個黨都一樣是贊成的。」

面對賴清德喊話在野黨在釋憲結果出來前，不宜貿然採取行動，柯文哲也說，「這句話是恐嚇大家，是不是？今天真正毀憲亂政的是賴清德，立法院三讀通過的法律，只要不合你（賴清德）的意，你就聲請釋憲，然後不打算遵守了？這樣的話，作為一個法治國家的基礎全部被推翻了。」

柯文哲批評，歷史上沒有一個國家是因為天災、瘟疫滅亡的，一個國家滅亡常常是因為「瘋狂的領導人」，例如希特勒就是個例子。台灣其實面對很多問題，包括缺電、健保點值，很遺憾的是，從1月13日至今快過半年，「我只看到每天在裡面紛爭、製造仇恨對立，看不到任何政黨和解、社會和諧，這才是人民的期望。」

最後，柯文哲強調，自己到現在還是無法理解，為什麼整個立院至今民進黨都不來商量法案如何通過，每天都是不斷製造仇恨對立，「賴清德要想一想，你到底要當一個全民的總統，還是當新潮流的總統？甚至我看到最後變成個人的總統而已。」