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台灣麻吉要當1年兵！「最大咖實況主」嚇壞　粉絲驚：給我活著

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／RayAsianBoy Live）

▲Ray要當兵，Kai相當震驚。（圖／翻攝自YouTube／RayAsianBoy Live）

記者鄺郁庭／綜合報導

擁有千萬粉絲追蹤的美國實況主Kai Cenat，在日本認識一名台灣高中生Ray，兩人一拍即合，Kai前陣子甚至特地來台參加Ray的畢業典禮，讓Ray被有在關注實況圈的網友封為「台灣最強高中生」。最近Ray在直播中透露，要準備入伍當兵一年，Kai和歐美觀眾都嚇壞，紛紛為Ray祈禱。

Ray日前直播時，跟Kai視訊聊到高中畢業後會服兵役，解釋台灣男性當兵是國民義務，主要是例行操演，過程中還秀出舉槍、敬禮等姿勢，甚至開玩笑「如果我死了，你要拿我的『重啟卡』」，令Kai忍不住摀嘴、直呼無法想像。

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影片累積超過238萬次觀看，不少歐美粉紛紛留言祈禱，「Ray，你最好給我活下來喔！」「希望你永遠不必參戰，但如果真的發生了，兄弟，請做好準備。準備好，我們愛你」、「我知道韓國有義務當兵，沒想到台灣也要，Ray一定要平安，一年很快就過去」、「沒關係，兄弟，你回來後會變得更堅強、成為一個更好的人。」

Kai Cenat是一位美國直播主和YouTuber，他主要在Twitch上直播，也在YouTube上發布搞笑影片，他的Twitch帳號追蹤者超過1千萬，堪稱美國最大咖實況主。值得注意的是，他在2023年8月，曾在聯合廣場舉辦PlayStation 5和禮品卡贈送活動，狂吸超過千名粉絲參加，紐約市警局出動大批警力前往現場維持秩序，可見人氣之高。

至於他和台灣麻吉Ray的相識過程相當有趣，去年Kai Cenat 去日本玩，在超商門口遇到了一位認出他的熱情狂粉、也就是Ray。沒想到兩人超投緣，甚至交換聯絡方式，Kai Cenat還PO出合照，文中稱「這是我在台灣的雙胞胎兄弟」，令有在關注實況圈的網友直呼Ray是「台灣最強高中生」。

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