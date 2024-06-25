會和「月薪3萬、沒存款的女生」交往？網點出1關鍵：花錢不是問題

▲原PO想知道，男生會不會和沒有存款的女生交往？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果是月光族或沒什麼存款，男生會想跟這樣的女生交往嗎？近日有網友發文透露，她的月薪3萬元，扣除開銷、學貸等，每個月約存5000元，但因為她沒什麼存款，且自己又愛買東西，所以就想知道男生會不會想和沒存款的女生在一起呢？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「男生會想跟沒存款的女生在一起嗎」為標題發文，提到她雖27歲了，但還是沒什麼存款。她透露自己目前住家裡，月薪3萬元的她，每個月要給家裡近萬元，另要負擔3000多元的學貸，若再扣除一些開銷，每月只能存5000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她雖然很少和朋友出去吃餐廳，但有時還是會買些自己喜歡的東西，而她之所以沒什麼存款，則是因為她會和家人一起出國玩。她坦言自己會因存款問題不敢交另一半，因為擔心對方發現自己沒存款、要替家裡付錢。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「反過來說，你會跟一位沒存款的男生交往嗎」、「沒錢怎麼約會，交往的時候也是會為錢爭吵，先存錢再談感情好嗎」。其中更有男網友點出關鍵，「不是薪水的問題，是你明明就有債務，然後一個月也就存5000元，動不動出國啥的，蠻沒規畫的」、「不考慮，花錢不是問題，而是薪水只有3萬還這樣花才是問題，這背後的邏輯就是你根本沒有危機意識」。

但也有網友認為，「夠正就沒差，甚至還會想包養你」、「漂亮就沒問題」。還有網友表示，「找一個可以互相扶持的就好，簡單的生活，也許可以很幸福，雖然過得很苦，但是一起熬過去的話，也許你們可以長長久久到老」、「其實3萬感覺很難不月光，還是建議努力想辦法開源」、「我看你主要花費都在家庭上面，你是因為孝順並非是個人物質上的拜金，說實話我很欣賞你這樣孝順的女孩」。