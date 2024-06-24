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薪水3萬沒存款！ 27歲OL不敢談戀愛「男生介意嗎」...過來人揭關鍵

耍廢,滑手機,發懶,女子,女生,單身（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO是個月光族，因為擔心經濟問題，不敢談戀愛。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／CTWANT

由於談戀愛需要經常出門約會，無論是吃飯、看電影、喝咖啡還是參加各種活動，都需要花錢，因此花費往往會比平時高。就有一名女網友表示，自己月薪僅有3萬元，且每個月都月光，種種情況讓她不敢交男朋友，上網詢問大家的意見，「男生會想跟沒存款的女生在一起嗎？」貼文PO出後，引起網友的熱烈討論。

該名女網友在Dcard以「男生會想跟沒存款的女生在一起嗎？」為題發文，表示自己今年27歲，月薪大約在3萬元，雖然住在家哩，但幾乎沒有存款，每個月給家裡約快1萬元，學貸3千多，每個月會固定存約5千，不過跟家人出個國或換個手機、機車就又把存款用光了，再加上保險2千元，剩下1萬3千元左右，就是自己的開銷，原PO也細數，「家裡不會煮，三餐自己解決，實在沒辦法過很拮据的生活，偶爾還是會買點自己喜歡的東西，但就很少跟朋友出去吃餐廳、玩樂」，導致她成為月光族。

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沒有存款也讓原PO相當焦慮，「除了容貌焦慮外，常常因為自己的存款，不太敢交另一半，怕對方發現自己存款沒有，還要替家裡付錢」，原PO也坦言知道知道自己沒上進心，也愛買東西，因此種種因素讓她在感情方面猶豫不決，想到就退縮，希望網友可以給她一些意見。

文章曝光後，許多網友紛紛留言建議原PO先存錢，「不考慮，花錢不是問題，而是薪水只有三萬還這樣花才是問題。這背後的邏輯就是妳根本沒有危機意識，這種不見棺材不掉淚的個性會有問題」、「反過來說，妳會跟一位沒存款的男生交往嗎」、「我覺得住家裡，三餐自理開銷13000有點多」、「妳怎不考慮換工作，跳槽才是最大加薪方法，除非妳的工作都是行政職」、「先想想妳會不會和這種男生交往吧，沒錢怎麼約會，交往的時候也是會為錢爭吵，先存錢再談感情好嗎？先把一件事做好，不然兩頭空很容易浪費時間」。

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