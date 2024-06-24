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25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯

▲▼25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯。（圖／翻攝自微博）

▲性感Coser「桐島愛」驚傳遭男友分屍，公安24日證實抓到嫌犯，但未透露犯案細節。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

上海知名性感Coser桐島愛驚傳遭分屍棄置浙江山區，兇手據傳是她重達150公斤的男友，消息一出，震撼中國Coser圈，連日來內情眾說紛紜。對此，湖州公安24日證實，25歲高女遭李姓男友殺害棄屍山區，目前李姓嫌犯已被刑事拘留，全案偵辦中。

相關消息在網路上流傳數日，直到22日當天，另一名Coser「非牛頓流體貓Crybaby」才在微博透露，她已經致電警方查證，確認桐島愛已經遇害，「我以前再怎麼討厭她，跟她網上吵架撕逼，也沒想過她會落到這麼淒慘的結局，她男朋友我明明白白說過是個騙子、人渣，但（她）就是被愛情蒙蔽了，希望你下輩子能遇上個好人...」

▲▼25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯。（圖／翻攝自微博）

▲▼另一名Coser稱致電警方，「向警方確認過了，（桐島愛）人沒了」，在微博掀起熱議。（圖／翻攝自微博）

▲▼25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯。（圖／翻攝自微博）

根據《今日頭條》報導，有知情網友透露，桐島愛經常對男友冷暴力，兩人爭執時，女方甚至會不分場合地賞男友耳光，所以共同友人都不看好兩人感情，甚至認為遲早會分手，但萬萬沒想到會是這樣的結果。

報導指出，桐島愛的男友被圈內人稱作「三哥」，平時混跡於電競圈和動漫圈，體重150公斤，雖然鮮少在鏡頭前露面，但每次在影片中幫桐島愛整理衣著、掌鏡時，不經意露出的厚實手掌，就能對「三哥」的體態略知一二。

▲▼25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯。（圖／翻攝自微博）

▲李姓男友疑似冒名頂替死者，持續在網路上發文、聊天，但風格變化太大，讓粉絲起疑。（圖／翻攝自微博，下同）

另外，知情網友還爆料，桐島愛遭殺害棄屍浙江山區後，男友「三哥」疑似冒名繼續在網路上發文、與人聊天，因為5月17日起發文風格大變，不僅影片帳號最後更新日期停在4月20日，另一個16萬粉絲平台還被設為私密帳號，直到一名老婆婆上山挖野菜才發現女方遺體。

根據《瀟湘晨報》報導，起初湖州市公安局刑偵隊不願透露案情，僅道場鄉政府內部人士證實發現女性遺體，且受害者、兇手均非本地人，「是殺害之後，從外地運到我們這裡來丟棄的。丟棄以後，透過監控比對等方式，很快在第二天就找到了兇手。死者是居住在上海的一個網紅。」

▲▼25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯。（圖／翻攝自微博）

或許是禁不住案情連日來在網上瘋傳，湖州公安最終在24日發布警情通報，證實19日逮獲35歲李姓男友，「據李某交代，其因感情糾紛，在省外一出租房內將女友高某某（女，25歲）殺害，後將屍體轉移拋棄至湖州市吳興區南郊一山坡上。」

湖州公安指出，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。至於桐島愛是否如網傳遭「分屍」、「肢解」，公安並未透露相關細節。

▲▼25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯。（圖／翻攝自微博）

▲▼25歲性感Coser驚傳遭150公斤男友分屍　公安證實：已抓到嫌犯。（圖／翻攝自微博）

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