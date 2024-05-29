21歲妹失蹤1月「找到剩屍塊」！頭埋山上身體扔海　兇手到處旅行

▲重慶21歲女孩被分屍。（圖／翻攝自奔流新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶21歲女孩但如詩近日在江蘇常州，慘遭殺害並分屍拋屍。事後，兇手不僅在張家界等地遊玩、用被害人手機頻繁發朋友圈，而且還用被害人的語氣跟被害人家屬微信聊天索要錢財。目前，兇手已被常州警方逮捕，案件仍在進一步偵辦中。

據《奔流新聞》報導，但如詩的大姊但麗（化名）說，她姊妹3人，是重慶市長壽區石堰鎮燕耳村人，她是老大，但如詩是二妹，今年21歲，性格內向，不愛說話，2021年考入江蘇農牧科技職業學院寵物醫療專業。2023年2月，二妹跟父親說想休學1年去打工掙錢。

「二妹休學後一個人租住在常州市金壇區金城鎮文薈苑南區一居民樓，具體工作是收銀員，但不知道在哪家公司」，但麗說，今年2月27日，二妹帶著哭腔打電話讓父親幫她完成一份復學知情同意書，並索要戶口名簿。當晚，母親就把戶口名簿拍照發給了二妹。

僅僅過了一夜之後，2月28日，二妹就聯繫不上了，打電話不接，發微信不回，語音電話也不接。情急之下，父親撥打江蘇110報警。

1個多月後的4月18日上午，重慶大渡口派出所警員通知父母去常州驗DNA，說二妹可能遇害了。後經DNA鑑定證實，但如詩被人殺害，並且分屍拋屍。

▲女孩手機有多次轉帳紀錄。（圖／翻攝自奔流新聞）

5月9日，家人收到一份蓋有「常州市公安局金壇分局西城派出所」印章的「非正常死亡證明」顯示，但如詩於2024年4月23日，在金壇區薛埠鎮青龍梗南側山林內、金壇區通濟河橋內死亡，現已查明死因。

但麗表示，5月10日，但麗的父親和伯父去常州料理二妹火化事宜，並於當晚帶著二妹的骨灰回到老家，5月12日在當地安葬。

但麗說，「聽辦案警員說，兇手落網後交代說二妹死於3月18日，但我們懷疑，二妹在2月底就已經遇害了。因為，此後的一段時間，二妹的微信有多筆轉帳：2月28日，支付寶轉款800元（人民幣，下同）；2月28日-29日，微信分五次轉款60402元；3月3日-18日，微信分四次轉款34000元。這些錢都轉到一個叫莊某的帳戶。」

二妹遇害後，但麗與父親、小妹3個人建了一個微信群組，但麗的父親在群中寫道，「妳媽媽的血已經送到了，當晚和我的血一起送去檢測，現在已經確認了死者是但如詩，我的女兒」、「但如詩被分屍了，經過分別包裝後，有的拋海了，頭被埋在了一個山上」、「頭一天刑警帶上他去找頭，他不認沒有找到，第二天又去終於找到了如詩的頭」。

但麗說，「截至目前，我們只知道二妹是被人掐死後又被分屍的。二妹與兇手是什麼關係、兇手是啥身分、叫啥名字等情況我們一概不知，我們曾向辦案警員詢問，但沒有得到答案。警員只告訴我們，案子目前還沒有結案，家屬可以請律師進行訴訟代理。」

但麗控訴，「兇手殺害二妹後還發朋友圈，誤導家屬以為二妹還在世。後來我在二妹轉帳的支付寶上看到，莊某個人資料一欄中的興趣愛好是：撞球、音樂、烹飪、手機遊戲、K歌、釣魚、吉他。」

她說，二妹遇害後，兇手還在張家界千古情緣景區、常州恐龍園遊玩，而且還用二妹的手機頻繁發朋友圈。更讓人不解的是，兇手還用二妹的語氣跟家裡人要錢，以手機壞了為由從父親那裡要了1000元，從小妹那裡要了500元。這期間，兇手一直用文字描述，電話、視訊一律不接。

但麗推測，兇手是4月14日-18日上午落網的。為了逃避罪責，隱匿罪證，兇手把淘寶訂單二妹買的衣服全退貨退款到支付寶，餘額全部轉走並刪除紀錄。

5月28日18時許，常州市公安局金壇分局西城派出所工作人員以「具體情況不便透露，可以與常州市公安局金壇分局政治處瞭解」為由婉拒採訪。