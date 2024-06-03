陸Coser模仿Kobe墜機身亡　網超怒開罵：一點也不好笑！

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州的一場動漫展傳出有coser模仿已故NBA球星柯比（Kobe Bryant）墜機遇難身亡的場景，引起大批網友不滿。

從流傳的影片中可以發現，一名coser頭戴柯比面具，用飲料瓶及紙板組裝成直升機的樣子，趴在地上模仿柯比遇難身亡的場景，同時，旁邊圍觀的人群中不斷傳出笑聲。

▼Coser模仿Kobe遇難身亡。（圖／翻攝微博）



影片近日在網路上瘋傳，引起了很多討論，不少網友都感到相當憤怒，「大半夜看到這個睡不著，很難理解一些人覺得這種行為沒啥。」「這樣玩梗真的一點也不好笑。」「不能理解這位所謂的Coser，不懂得尊重嗎？」「你可以模仿柯比，但模仿他去世，這個太不尊重人了。」

隨著事件越鬧越大，一名網友3日上傳了道歉影片，承認自己就是模仿柯比的人，「娛樂至上不可取，文明參展才是最重要的，反正我以後是不搞地獄笑話了。」

柯比是NBA知名球星，效力洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）長達20年，替湖人隊贏得5座NBA總冠軍，18次入選明星賽，於2016年正式退役。2020年1月27日，柯比與二女兒吉安娜（Gianna Bryant）搭直升機飛往一場公益比賽的途中，直升機失事墜毀，機上所有人員都不幸罹難。