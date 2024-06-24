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竹東資源莊冰店被燒光！停業44天今重新開張　鎮長買500枝力挺

▲▼資源莊冰店6月24日重新開幕。（圖／翻攝自Facebook／竹東鎮長郭遠彰）

▲資源莊冰店移到旁邊禮堂浴火重生。（圖／翻攝自Facebook／竹東鎮長郭遠彰）

記者劉人豪／新竹報導

新竹縣竹東鎮東峰路219號的老字號冰店「資源莊冰店」，今年5月12日大火燒毀整排建築，所幸無人受傷。事隔44天後，資源莊冰店浴火重生，今（24）日移到旁邊的大禮堂重新開張，竹東鎮長郭遠彰預購了500枝酸梅冰棒，送給前來加油打氣的民眾。

▲竹東老字號冰店「資源莊冰店」發生大火。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲5月時「資源莊冰店」發生大火。（圖／記者陳凱力翻攝）

資源莊冰店5月12日深夜大火燒毀整排建築，事隔44天後浴火重生，並且移到旁邊的大禮堂販售，郭遠彰在臉書發文指出，中油資源莊冰店24日重新開張，為了恭喜這個頗具歷史意義的老冰店重新開張，先行預購了500支酸梅冰棒，送給來力挺這個老冰店的鄉親。

▲▼資源莊冰店6月24日重新開幕。（圖／翻攝自Facebook／竹東鎮長郭遠彰）

▲▼資源莊冰店6月24日重新開幕。（圖／翻攝自Facebook／竹東鎮長郭遠彰）

▲▼資源莊冰店6月24日重新開幕。（圖／翻攝自Facebook／竹東鎮長郭遠彰）

資源莊冰品昔日為中油員工宿舍區，當時公司為了讓員工能安心工作，設置了冰店、理髮店、澡堂、福利社....等，保留日式建物至今，目前仍有營業的剩下冰店、理髮店。而在地人強力推薦的資源莊冰品(夏季限定)，營業時間從四月到九月。

▲▼資源莊冰店6月24日重新開幕。（圖／翻攝自Facebook／竹東鎮長郭遠彰）

▲原本的店面還沒整修完畢。（圖／翻攝自Facebook／竹東鎮長郭遠彰）

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