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桃園體育局力挺　2024台越盃越南同鄉足球賽雙連坡足球場開打

▲2024台越盃越南同鄉足球賽雙連坡足球場開打。

▲桃園市體育局長許彥輝、CTVA副理事長謝瑞珉(右三、二)出席台越盃越南同鄉足球賽。（圖／CTVA提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024台越盃越南同鄉足球賽」桃園場，16日於平鎮區雙連坡足球場開打。桃園市政府體育局局長許彥輝今日表示：足球是越南人的國球，許多移工或新住民朋友來到台灣，不時以足球運動凝聚情感；而桃園有相當多的越南朋友，是全台越南成分最多的城市，市府力挺這項活動，增進台越文化交流。

主辦「台越盃越南同鄉足球賽-VT CUP 2024」活動的中華台越新住民關懷協會(簡稱 CTVA)副理事長謝瑞珉說，本屆賽事分為「區域賽」與「全國總決賽」，皆採11人制。區域賽分別於桃園雙連坡、台中太原、台南永華足球場進行，晉級的隊伍將可參與8月11日的總決賽，爭奪總冠軍的榮耀及10萬元高額獎金。

▲2024台越盃越南同鄉足球賽雙連坡足球場開打。

▲2024台越盃越南同鄉足球賽桃園場。（圖／CTVA提供）

謝瑞珉也表示，足球是越南的國球，這項運動早已深深融入越南人的生活與文化，就算現在以新住民、移工、學生等身份來台，他們對足球的熱愛與熱情依然不減。尤其是越南移工朋友，更是透過足球運動來紓解思鄉情緒、加強社群聯繫，讓在台越籍族群找到了屬於自己的歸屬感和共同語言。

▲2024台越盃越南同鄉足球賽雙連坡足球場開打。

全台各地的越南同鄉會，目前已經紛紛成立了自己的同鄉足球隊。今年首屆「台越盃越南同鄉足球賽-VT CUP 2024」特別邀請了20支在台越南同鄉足球隊，共計500位選手參賽。協辦單位寰宇人力林重昇總經理也對比賽給予了高度評價，他說：「台越盃不僅是一場足球比賽，更是一個促進文化交流、加深台越友誼的平台。感謝越南朋友為我們帶來這麼精彩的比賽和豐富的文化體驗。」

謝瑞珉並感謝臺南、臺中、桃園3市的市府相關單位以及萬通人力集團、戲雨國際、湞宸科技、網銀國際、寰宇人力仲介、CINDY 越仲在台服務中心、衛鴻國際、玉凰集團(BigKing)、健創國際、OH!JiJi南洋風味雞排等民間單位支持，讓賽事順利進行。

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