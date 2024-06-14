「文化部拿出點骨氣吧！」金曲獎邀王力宏演出　周玉蔻開噴了

▲王力宏。（圖／經紀人提供）

記者曾筠淇／綜合報導

第35屆金曲獎將於6月29日登場，CoCo李玟在樂壇上的影響力不容忽視，因此今年頒獎典禮也安排一段特別演出，主辦單位邀請了李玟昔日好友王力宏擔任嘉賓獻唱，緬懷華語樂壇天后。消息一出，資深媒體人周玉蔻就直言，「不知道這是什麼人、什麼單位的『創意』？」

王力宏被找來擔任表演嘉賓的消息曝光後，周玉蔻先在臉書上直呼，「不知道這是什麼人、什麼單位的『創意』？」接著又說，乾脆也邀請羅志祥、蕭敬騰、五月天、歐陽娜娜、楊丞琳等人一起合唱「渣男渣女小確幸、叛家叛國要體諒」即興歌曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此次爭議，文化部長李遠坦言已經聽到各方面意見，會請製作單位和家屬再溝通一次，會尊重製作單位的專業，也尊重家屬想法。

李玟二姊李思林（Nancy）則向《ETtoday星光雲》表示，「其實問家人也不恰當，我們不方便代表製作單位回答大家的評語。真的去問製作單位吧！也希望這個風波盡快平息」。

周玉蔻稍早又發文，提到「小野（李遠筆名）說要和『家屬』溝通，『家屬』李玟二姊根本不領情！文化部拿出點骨氣吧。」

據悉，王力宏昨（13日）被公布要擔任表演嘉賓，李玟家人表示，「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動」。