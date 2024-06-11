「庄頭劇場」首度插旗金門！限定奇幻馬戲、街頭表演、市集開跑

▲FOCA福爾摩沙馬戲團將在金門帶來限定版《FOCA海風馬戲派對》。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」第4站，將於6月15日跨海航向離島金門，是繼去年9月澎湖吸引萬人同歡後，文化平權巡演第2個離島場次，由「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來《海風馬戲派對》，讓鄉親感受金門限定的馬戲奇幻魅力，此外還有互動最強的街頭表演、市集活動。

FOCA《海風馬戲派對》作品靈感來自好萊塢電影《大娛樂家》，美國傳奇馬戲大亨費尼爾斯．巴納姆創辦「巴納姆馬戲團」的故事，描述無名小卒因鍥而不捨努力，搖身變成散播歡樂、感動、勇氣給全世界的娛樂巨擘，與FOCA創團的初心勇敢、熱血、不畏困難一致。演出將結合奇幻華麗的舞台布景、驚人的肢體炫技、熱力四射的舞蹈、歌手LIVE演唱。

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▲當日活動從下午2點開始，由6個表演團隊輪番上場，其中金門傀儡戲劇團帶來《小沙彌下山》。（圖／文化部）

當日活動從下午2點開始，由6個表演團隊輪番上場，陣容包括於2018年先後獲金門縣政府登錄認定為「金門傳統傀儡戲」保存團體、金門傀儡戲劇團帶來《小沙彌下山》；探索現代劇團全新表演形式的沙丁龐客劇團，獻上《芋頭地瓜三姐弟》庄頭限定版。致力舞蹈藝術文化的金門棠風舞蹈團，帶來《藝啟舞動，金門酒鄉情》。

▲探索現代劇團全新表演形式的沙丁龐客劇團，獻上《芋頭地瓜三姐弟》庄頭限定版。（圖／文化部）



由第3屆國家文藝獎舞蹈類得主平珩創立的「舞蹈空間舞蹈團」，呈現不特別敘事、聚焦於舞蹈意向流動為主題的編舞《碎月》；累積超過20座國際大獎及4座傳藝金曲獎的拉縴人歌手，特別改編金門在地最耳熟能詳的歌曲，打造《金曲年代》；來自烏來的泰雅族演藝團隊馬拉赫文化藝術團，帶來《瑪司故-Msqun》期盼身在異鄉的族人們不管身在何處，心都要像在故鄉時凝聚在一起。

▲「舞蹈空間舞蹈團」呈現不特別敘事、聚焦於舞蹈意向流動為主題的編舞《碎月》。（圖／文化部）

▲馬拉赫文化藝術團《瑪司故-Msqun》以歌舞表達泰雅族祖先遺留的狩獵及織布文化，追憶祖先傳承下來的生活技藝。（圖／文化部）

「庄頭劇場 藝日限定」此次在金門莒光公園登場，以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」4大方向作為主軸，也在庄頭市集規劃餐飲區和文創商品區，特邀當地獨具特色的文創品牌，結合「文化幣」，鼓勵青年積極參與。

同時特別邀請街頭藝人搏逗兄弟、艸創心演擊樂場，帶來切磚、默劇、小丑、大武術、高車踢碗、雜耍球圈棒、倒立、翻騰、雙人對手技巧和板凳面等表演，打造互動性超高的街頭劇場。

現場還有紀念品，包括小麥桿製成的環保餐具、專屬造型手持氣球，只要達成指定任務便有機會兌換。此外，參加滿3個縣市的庄頭劇場，並自拍分享至個人社群，完成後至現場服務台出示，即可再兌換內含羊毛氈手提袋、行動電源、手機掛繩、鋼杯的精美大禮包1組，數量有限，送完為止。

▼「庄頭劇場 藝日限定」首度插旗金門，節目表一次看。點圖可放大。（圖／文化部）