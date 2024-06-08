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「花蓮文化幣」上路了！超過200處消費點　16到22歲領用方式一次看

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲「花蓮振興文化幣」在6月8日上午8:00起開放領用，可到花蓮進行藝文消費。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

文化部推出「花蓮振興文化幣」在今（8）日正式上路！上午8點起開放領用，只要是符合目前文化幣領取對象，從16歲到22歲年輕人，到花蓮的文化幣藝文消費點出示會員條碼、身分證件，經過驗證後都可領取1200點，在花蓮觀光和藝文體驗，預計可帶動超過1.6萬人到花蓮進行藝文消費。

★「花蓮振興文化幣」是什麼？

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因應今年4月3日地震衝擊花蓮觀光產業，行政院提出「0403震災復原重建方案」紓困及振興計畫，文化部也配合政策，宣布推出專屬花蓮的「花蓮振興文化幣」1200點，讓全國年輕人到花蓮進行藝文活動和消費，期盼協助在地藝文產業儘速恢復商機。

★誰能領取？

凡是符合今年文化幣領取資格的16歲～22歲青年（出生日期為民國91年1月1日～民國97年12月31日），

★怎麼領？

只要到花蓮文化幣藝文消費點，出示會員條碼、身分證件，經消費點驗證身分後，就可以馬上領到1200點花蓮振興文化幣。

▲▼文化部擴大加碼推出「花蓮振興文化幣」，凡符合今年文化幣領取資格的16-22歲青年，到花蓮能再領1200點。（圖／文化部）

▲文化部推出「花蓮振興文化幣」，凡符合今年文化幣領取資格的16-22歲青年，到花蓮能再領1200點。（圖／文化部）

★領取時間、使用期限

「花蓮振興文化幣」自6月8日上午8點開放領用，領用期限、使用期限至今年12月31日止。

★哪裡用？

「花蓮振興文化幣」可在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等，目前花蓮的藝文消費點，包含市集約有222個，文化幣官網也已設立「花蓮振興文化幣藝文消費點專區」提供查詢。

同時，持續廣邀尚未成為消費點的藝文業者加入行列，只要是藝文事業、團體、藝文工作者，若符合文化幣適用範圍，到文化幣藝文消費點平台線上提出申請，輸入基本資料、銀行帳號並檢附應備文件，經文化部審核通過後，即可成為文化幣合作之藝文消費點。

★加碼優惠

「花蓮振興文化幣」也適用原有的文化幣加碼優惠，包含獨立書店加碼「2點送1點」最高600點、表演藝術青年席位、攜伴看國片贈100點，以及消費滿200點抽獎等。

文化幣官網：https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/

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