綠島海巡志工隊成立　海委會首創結合民間海上救援組織

▲綠島「海巡志工成立大會」，海洋委員會主任委員管碧玲親赴主持。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海洋委員會於24日在綠島舉辦「海巡志工成立大會」，主任委員管碧玲親赴主持成立大會。管碧玲指出，綠島海巡志工隊有2項重大意義：這是東臺灣首個海巡志工隊，也是海委會首創結合民間海上救援組織(中華民國海上救生協會臺東分會)的海巡志工隊。管碧玲強調，海巡志工隊從海巡服務協力，升級成具備水域救難專業的海巡民力，將持續厚實綠島海域遊憩的近海、親海安全性。

管碧玲表示，綠島擁有獨特的地理環境、深厚的歷史文化，亦有著生生不息的生命力。在轉型為觀光遊憩重點發展區域，綠島單日遊客數最多可達3000人次，維護水域安全成為挑戰。

今日海巡志工隊正式成立是對於水域安全防護工作的重要里程碑。結合中華民國海上救生協會能量，除協助海巡第一線執勤同仁進行民眾活動安全巡查，更可以運用自身救援機具及對當地水域熟悉度，與綠島安檢所建構聯合巡護與即時應變機制，有效守護國人從事海域活動的生命安全。

今年4月4日清明連續假期第1日，在綠島海巡志工投入協勤的第1天，該志工組織即派遣1車3機5人成功協助救助1名遭海流帶離無法返岸之潛水客。後續在短短1個月內，協助海巡署執行遊客岸際安全宣導，共計349人次，大幅降低意外發生率且避免憾事發生。綠島安檢所與海巡志工隊量能的結合是綠島的一大喜事，管碧玲感謝中華民國海上救生協會臺東分會將榮耀分享予海巡，並向遊客喊話「水域安全升級，歡迎前來綠島旅遊」。

綠島海巡志工隊為第三處成立的海巡志工隊（另兩隊為小琉球及福隆），全臺海巡志工目前共有82名，海委會將以全國12處海洋驛站為基礎，持續擴大維護海域安全的量能與資源，也鼓勵國人發揮志工精神，共同為海洋盡心力。管碧玲期許綠島海巡志工團隊與海巡署綠島安檢所緊密合作，攜手為國人的海域安全保障建立新典範。