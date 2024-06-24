　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逼女兒簽切結書「要手機不要媽」　結局崩潰了！律師一看搖頭

▲▼國中生,女學生,放學,下課,高中生。（圖／pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

小孩子手機成癮，讓不少家長傷透腦筋，就有位母親逼國二女兒簽下切結書「只要手機不要媽媽」，希望她能少玩手機，沒想到適得其反，急忙上網求助。對此，律師王至德直言，這種一來沒法律效力，二來多半也達不到想要的效果，「只會讓自己下不了台。」

一名母親日前發文感嘆，「剛剛心痛萬分地看著國二女兒簽下『只要手機不要媽媽』的切結書，都要升國三了，卻手機成癮更加嚴重，我該硬搶或不幫她繳費嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著提到，先生對此放任不管，說是母女之間的事，「我原先只是想嚇嚇她，都要期末考了，還一直抱著手機，到底是聽媽媽的，還是聽手機的？沒想到她竟然真的簽下去了。」

▲媽媽要女兒簽切結書「只要手機不要媽嗎」。（圖／翻攝自臉書／法老王 - 王至德律師）

▲媽媽要女兒簽切結書「只要手機不要媽嗎」。（圖／翻攝自臉書／法老王 - 王至德律師）

對此，王至德表示，手機對於青少年的確是個問題，但家長亂嗆聲就是另外一個問題了，「如果你狠不了，就不要跟小孩耍狠。簽這種切結書一來沒有法律效力，二來孩子也不會因為簽了這個切結書，就真的不玩手機。」

他不禁想問，「簽這張切結書的目的是什麼？家長是希望達成什麼樣的效果？無論如何，實際上是達不到他想要的效果的，只會讓自己下不了台，難道因為小孩簽了切結書，媽媽就離家出走嗎？」

對此，不少家長心有戚戚焉，直言「輸不起就不要賭！小孩算是目標明確，要是服從巨嬰媽媽才是惡夢的開始，未來只會無止盡的恐嚇威脅」、「千萬不要用賭氣的方式處理。不然越弄越糟」、「發明簽這種東西的大人真的很蠢」、「權威的崩解就是在你立下了你沒辦法兌現的規則時」、「看到一堆不會教的」。

ET快訊
馬來貘41度猝死　多發出血、籠內掙扎撞擊全身傷
快訊／北市女過馬路遭水泥車輾　血肉模糊
彰化公廁「6美圖」爆紅　幕後原因曝
出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝3關鍵：更能省電
獨／陳鑒花光余苑綺3000萬遺產　李亞萍：就算了
快訊／余天女婿月撈百萬　涉詐欺、洗錢罪起訴
快訊／台股血洗367點！　台積電帶頭殺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐　竟是家中床被單惹禍

黃金放在婆婆那！她要拿回投資「卻被拒絕」　網驚不對勁：還在嗎

午後雷雨襲全台　大台北飆高溫「體感42度」

逼女兒簽切結書「要手機不要媽」　結局崩潰了！律師一看搖頭

夏季芒果選購保存方法一次看　專家教3種簡易切法

台東站設太陽光電棚架　台鐵估每年賣電可賺1千萬元

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

快訊／4縣市有感！08：40規模4地震　最大震度4級

被黃仁勳點名！　私大到印度招生

10點開搶！台灣虎航冬季班表促銷　單程機票最低1299元起

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐　竟是家中床被單惹禍

黃金放在婆婆那！她要拿回投資「卻被拒絕」　網驚不對勁：還在嗎

午後雷雨襲全台　大台北飆高溫「體感42度」

逼女兒簽切結書「要手機不要媽」　結局崩潰了！律師一看搖頭

夏季芒果選購保存方法一次看　專家教3種簡易切法

台東站設太陽光電棚架　台鐵估每年賣電可賺1千萬元

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

快訊／4縣市有感！08：40規模4地震　最大震度4級

被黃仁勳點名！　私大到印度招生

10點開搶！台灣虎航冬季班表促銷　單程機票最低1299元起

轟「帝制」賴清德提釋憲　傅崐萁：台積電不官商勾結何須調查？

年輕OL罹超罕見「嗜酸性腸胃炎」狂拉吐　竟是家中床被單惹禍

制服造型太Q！麥當勞超夯「三麗鷗娃娃」睽違25年復刻回歸了

ASML、NVIDIA高雄設新點　輝達宅還有2字頭便宜可撿

真正的人脈和你想的不一樣！謹慎背負「人情債」以免救火不成被反撲

快訊／立院覆議案咨文簽了！　賴清德加註意見：侵害人民基本權利

冷氣調再低也沒用！師傅曝「2大原因」吹不涼　小心電費噴爆

黃金放在婆婆那！她要拿回投資「卻被拒絕」　網驚不對勁：還在嗎

「6月狂谷」來襲！大谷翔平生涯6月合計51轟　生涯200轟也近了

今天揪團衝！COMEBUY「2大飲品買1送1」限時3天搶喝

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

快訊／4縣市有感！08：40規模4地震　最大震度4級

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

彰化2國中弟帶網紅一日遊！影片破60萬觀看

全台燒番薯！　「才剛開始真正要熱」

今明西北雨最多　「下最大」地區曝

即／22:27花蓮近海規模5.4「極淺層地震」

雞腿、雞排飯都降價！店家「良心1公告」 8千人暴動

傳台中第三家好市多落腳龍井　高層曝4大要件

4生肖要發了！7月財運一路旺到鬼門開

更多熱門

相關新聞

綠頭鴨被柴犬活活咬死！皮肉掀開

綠頭鴨被柴犬活活咬死！皮肉掀開

台北市大湖公園驚傳一隻柴犬活活咬死野生綠頭鴨，綠頭鴨的肚子被咬出大片血跡，隨後脖子變軟軟，倒地不起身亡。由於女飼主沒有立即嚴厲制止寵物，再加上僅拿出棍子輕敲拍打，讓許多人看了相當氣憤，心疼綠頭鴨就此沒了性命。對此，台北市動報處21日晚間接獲消息，女飼主也主動到動保處投案。

台南某國小童被磚塊砸頭　學校裝沒事校長照退休

台南某國小童被磚塊砸頭　學校裝沒事校長照退休

東山高中國中部違規超收142人　北市教育局：最重停招

東山高中國中部違規超收142人　北市教育局：最重停招

3歲童吃感冒藥神智不清　警開道助送醫

3歲童吃感冒藥神智不清　警開道助送醫

台南市政府勞工局青少年職涯規劃研習營受理報名！

台南市政府勞工局青少年職涯規劃研習營受理報名！

關鍵字：

手機成癮切結書家長青少年教育

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

房仲要求加40萬斡旋金　眾人讚：很用心

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

味全慰留無效　「火球男」引退

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

咳嗽、發燒、喉嚨痛！　醫：病人多到不像夏天

顧婕罹直腸癌重逢舊愛　復合10億前男友獲金援

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面