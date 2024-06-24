逼女兒簽切結書「要手機不要媽」　結局崩潰了！律師一看搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

小孩子手機成癮，讓不少家長傷透腦筋，就有位母親逼國二女兒簽下切結書「只要手機不要媽媽」，希望她能少玩手機，沒想到適得其反，急忙上網求助。對此，律師王至德直言，這種一來沒法律效力，二來多半也達不到想要的效果，「只會讓自己下不了台。」

一名母親日前發文感嘆，「剛剛心痛萬分地看著國二女兒簽下『只要手機不要媽媽』的切結書，都要升國三了，卻手機成癮更加嚴重，我該硬搶或不幫她繳費嗎？」

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她接著提到，先生對此放任不管，說是母女之間的事，「我原先只是想嚇嚇她，都要期末考了，還一直抱著手機，到底是聽媽媽的，還是聽手機的？沒想到她竟然真的簽下去了。」

▲媽媽要女兒簽切結書「只要手機不要媽嗎」。（圖／翻攝自臉書／法老王 - 王至德律師）

對此，王至德表示，手機對於青少年的確是個問題，但家長亂嗆聲就是另外一個問題了，「如果你狠不了，就不要跟小孩耍狠。簽這種切結書一來沒有法律效力，二來孩子也不會因為簽了這個切結書，就真的不玩手機。」

他不禁想問，「簽這張切結書的目的是什麼？家長是希望達成什麼樣的效果？無論如何，實際上是達不到他想要的效果的，只會讓自己下不了台，難道因為小孩簽了切結書，媽媽就離家出走嗎？」

對此，不少家長心有戚戚焉，直言「輸不起就不要賭！小孩算是目標明確，要是服從巨嬰媽媽才是惡夢的開始，未來只會無止盡的恐嚇威脅」、「千萬不要用賭氣的方式處理。不然越弄越糟」、「發明簽這種東西的大人真的很蠢」、「權威的崩解就是在你立下了你沒辦法兌現的規則時」、「看到一堆不會教的」。