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人夫控訴「余祥銓毀我家庭」：拉雞藝人！釣出本人高EQ回應了

（圖／記者林士傑攝）

▲余祥銓變國民好老公，害一對夫妻吵到要離婚。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

家家都有本難念的經！近日有人夫在臉書社團抱怨，妻子生完小孩1年後性情大變，不但對他跟婆婆很壞，還會一直抱怨原PO不照顧小孩，只會玩手機，而且生完小孩就一直變胖，都沒有減肥，甚至還一直拿原PO跟藝人余祥銓比較，讓他氣得痛批「這種刻意塑造人設、害人吵架的藝人根本不應該存在！」貼文曝光後也引發網友一面倒批評，更釣出余祥銓本人高EQ回應。

有網友在臉書社團「爆怨公社」抱怨老婆，生完小孩1年後突然性情大變，尤其只要他打電話要讓媽媽跟小孩視訊，她就會臭著一張臉，然後找各種理由，讓他不得跟媽媽終止視訊，直到有次吵架，老婆才說他都沒幫忙顧小孩，只有要跟母親視訊才會主動顧小孩。

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原PO也控訴，「我問號？我們沒跟我媽住在一起，她會想孫所以一定會常常打電話要跟孫視訊，我說我媽這一路走來不容易，為什麼就不能把我媽當自己人，好好孝順她」，結果妻子回他「你媽的不容易，是你跟你爸造成的」，叫原PO別利用孩子，甚至罵他只會滑手機，都不主動幫忙孩子。

原PO辯稱，「不是啊！當初生完的時候自己說我工作辛苦，下班可以好好玩手機休息，現在反過來怪我只會玩手機？怎麼不說自己在顧小孩的時候，也都會滑手機？我有怪過妳滑手機嗎？就因為我媽有次看到小孩不乖乖吃飯，順口說了句是不是很難吃，所以孩子不吃，妳就可以記恨到現在？」

原PO還扯出藝人余祥銓，「越想越生氣！跟妳說余祥銓一家和樂融融，是因為人家的老婆可以住在婆家跟公婆處很好，就是標準的乖媳婦好老婆，那妳勒？每次我跟我媽視訊都不主動打招呼，如果沒辦法做好家教跟禮貌，婚前就不要講得自己會很三從四德一樣，叫妳學學別人要跟婆家的人好一點才會得人疼，怪我動不動言語羞辱妳，請問到底有什麼問題？我講的都是實話，反倒妳動不動句句犀利，家教何在？我對妳多好？妳是怎麼對我媽跟我？」

由於妻子常常提到余祥銓很溫柔、很體貼，是出了名的國民好爸爸，於是原PO氣憤表示，「我對孩子付出有多少？而妳只是一昧享受當全職媽媽在家享受，余祥銓、余祥銓、余祥銓，比來比去，我有嫌棄妳生完吃的跟什麼一樣嗎？怎麼不學那隻魚認真減肥？人家老婆生完減多快？關注拉雞藝人、拉雞公眾人物，然後要我學當國民好爸爸？」甚至還狠批「這種刻意塑造人設、害人吵架的藝人根本不應該存在！就是靠爸一族跟媽寶而已！」

貼文曝光後也引發網友一片倒批評，「在家當全職媽媽是享受？？心累比身累更累…這男的沒救了，閻王可以把牠收回重練了」、「兩年來都沒幫忙顧小孩，哪個媽媽不瘋掉，性情不大變？」「余祥銓怎麼樣每個人主觀不一樣，形容別人拉基藝人就有點太沒品，人家也沒得罪你，無緣無故被你拖下水在文章裡」、「所有的關係都是相處來的！好或不好永遠不會只有單方面的問題。雙方都值得檢討一下自己！雙向奔赴的感情才能走向更好更遠的未來～加油！能修就修，不能修就丟！千萬不要放在那邊任由它爛～」、「關人家銓銓什麼事」、「啊你家實力有跟余家一樣嗎？」「我只能說妳先把積欠的保母費給妳老婆，24小時比照外面，小孩2歲多了，你算2年，保母還有假日加成跟颱風假上班，你要給的起你離，要給不起你別再上來抱怨」、「這男的超有問題！離一離也好」、「你真的認識余翔銓嗎？講的你們很認識一樣。」

沒想到貼文竟然還釣出余祥銓本人暖心留言回應：「不好意思～粉絲私訊我，所以我才看到這個消息，沒想到跟柔柔、小元寶去士林吃個飯，也會被點名還害你們起家庭糾紛。當老公&當爸爸以後才知道責任有多大，要維持一個家庭有多不容易，相信你一定也是如此。夫妻本來就是一體的，坐下來好好溝通，一定有更好的解決方式，我也是經過了很多事（可以自己谷歌我就不贅述了，遇到對的人之後才開始整個轉『正』，謝謝夫人稱讚我是好老公、好爸爸，相信你對另一半來說才是最值得依靠的靠山。」

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