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切記！鄭明典揭「雷雨區5大安全守則」：毛髮直豎立刻蹲低

近日多地都要注意有午後局部雷雨發生。（圖／YouTube Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像）

▲近日多地都要注意有午後局部雷雨發生。（圖／YouTube Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像）

圖文／CTWANT

近日多地都要注意有午後局部雷雨發生。對此，中央氣象局前局長鄭明典在臉書發文，提醒民眾雷雨區的安全守則。

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雷雨區5大安全守則：

1室內基本上是安全的，但要避開電話線和門窗，雷雨中也應避免淋浴。

2在室外，最好能找建築物避一避，不得不就至少避開高聳的樹或物體，盡量走低處但避開水區和導電物體。

3划船、游泳都是高風險行為，盡快上岸。一群人在野外活動，則應分散開來，感覺毛髮直豎，立刻蹲低，但與地面保持最小接觸面積，雙手護住頭部，低頭到雙膝之間。

4行車間遇到大雷雨，打開閃燈放慢車速並靠右，雨勢過大或遇冰雹，緩慢靠右減速停車，注意避開任何可能掉落物。除非有淹水之虞，盡可能留在車內，不接觸車內金屬元件。

5一般露營帳篷對雷擊一點防護力都沒有，切記！

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