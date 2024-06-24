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4所大學7月退場「恐掀畢業潮」　教授嘆：1人要拉5學生

2023年出生率再創新低，少子化海嘯讓私立大專校院學生人數直線下降，專家預估4年後恐怕會倒掉一堆學校。（示意圖／報系資料照）

▲2023年出生率再創新低，少子化海嘯讓私立大專校院學生人數直線下降，專家預估4年後恐怕會倒掉一堆學校。（示意圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

少子化趨勢不可擋，90年代廣設大學的惡果開始反噬，過去10年有11間大專院校關門，今年七月一口氣共4所私立大學退場，創教育史上首見，教育界人士更預估，「2028年將有40所私校在溺水邊緣，恐掀私校科大畢業潮。」為求生存，私校卯足勁招攬學生，一名私大教授感嘆地向CTWANT記者說，「我一個人的『扣打』是拉5名學生入校，否則就會被扣考績，沒年終！」

台灣已連續3年人口負成長，出生率更是逐年下降，國發會2022年曾預測2028年台灣新生兒將未達14萬人，但現實情況比預估更嚴峻，2022年就已提早跌至13萬8986人；而2023年再創新低，僅有13萬5571人。

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受到少子化風暴影響，根據教育部統計，從2014至2023年間，共計11所大專校院停辦，今年更一口氣增加4所私立大學，分別是大同技術學院、東方設計大學、環球科大及明道大學，將於7月底停辦。

教育部次長葉丙成6月13日在立法院詢時坦承，大專校院新生人數111學年起已減至20萬人以下，預估117學年將降至最低點（虎年效應），預估新生數僅15.7萬多人。

私校工會理事長吳忠春受訪表示，大專校院目前共有103所私校，若以未來每年17萬7000名新生來估計，約有12萬人可就讀公立學校，剩下5、6萬人只夠大約50所私校正常經營，也就是說，到了2028年至少有40所私校要退場或轉型。

私立大專校院的困境迫在眉睫，因此教育部今年2月起補助私立大學學生每人每年學雜費3.5萬元，盼有助私校招生，但從113年大學分發結果觀察，這項政策似乎效果有限。

大學甄選入學委員會組長連昭雯表示，今年分發後的招生缺額計1萬1671個，雖然比去年1萬6121個，減少4450個，但就算是頂大仍有不少缺額，例如台大缺178個、台師大缺119個。至於缺額最多的前3名學校分別是銘傳667個、文化591個、淡江513個。連昭雯認為，私校缺額仍然相當多，難以看出補助政策有助招生。

招生成為私校求生的關鍵，除了在大學博覽會祭出高額獎學金，教授們也必須一個個致電給學生說明，只盼能提升就讀率。（圖／報系資料照）

▲招生成為私校求生的關鍵，除了在大學博覽會祭出高額獎學金，教授們也必須一個個致電給學生說明，只盼能提升就讀率。（圖／資料照／CTWANT提供）

「招生壓力真的好大！」任職於中部私立科大的張教授向CTWANT透露，最近適逢招生季，幾乎每天都在「搶學生」。「我已經經營很久了，從高二開始就會入班宣傳，最近就要一個個打電話說服學生就讀我們學校，學校給每個教授的『扣打』是一人找5個學生，有時候教授彼此之間還會互搶學生，相當競爭！」

張教授嘆道，以前不曾想過當教授竟然也會淪為招生人員，但幾年前少子化愈來愈明顯之後，為了飯碗也只能乖乖幫忙招生。「當然也有教授不願意幫忙招生，或是沒完成『扣打』，那就會被扣考績，可能沒有年終獎金，甚至直接砍薪水，而且金額可能多達數萬元。」

為了招生業績，許多私大教授會刻意討好高中老師，尤其是私立高中職這些目標族群。「這些教授會幫私立高中職的學生指導科展或其他作品，讓學生的學習歷程更豐富，為了回報，私立高中職的老師就會幫私大教授招生，承諾給多少位學生名額。」張教授說。

私立大專校院的惡劣環境，讓許多教授都想出走，努力數年，張教授目前已經成功轉到公立大專校院。「雖然這間公立學校的地理位置非常偏僻，但我必須把握機會，所以家人會繼續待在中部，我就一個人先去外地教書。」

資深教授拼命尋求轉任公立學校，而年輕教授則選擇到業界發展，不願踏入搖搖欲墜的教場，但這樣每況愈下的師資只會讓私立大專校院陷入惡性循環的狀況，再加上少子化海嘯，私校科大的畢業潮恐怕愈演愈烈。

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