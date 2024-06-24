妻月花13萬！夫薪水6.5萬扛不住　還被罵「小雞不持久」崩潰訴離

▲台中男子遭到妻子長期精神暴力，更是被嘲諷小雞雞、不持久。（示意圖／免費圖庫xframe）

記者劉人豪／台中報導

台中市一對夫妻結婚後，丈夫月薪6.5萬負擔家庭開銷，妻子是家庭主婦卻不煮飯三餐叫外送，不僅每月花費高達13萬元，丈夫還會被妻子笑「小雞雞」、「不持久」，於是身心俱疲訴請離婚。台中地院民事庭審理後，判准離婚，妻子每月需支付未成年女兒的扶養費9000元，以及另外需支付16萬2000元給丈夫。

根據判決書，台中一對夫妻2020年12月奉子成婚，並育有一名未成年女兒，雙方感情基礎並不牢固、個性不合，丈夫指出，妻子個性十分愛計較，不能體恤他工作辛勞，有工作在處理或下班返家後，妻子就要求他立刻幫女兒洗澡、洗奶瓶，如果遲延或待會再處理，就會被妻子抱怨，甚至情緒失控下跪哭鬧。

丈夫指出，妻子還會說嫁給他很衰，婚後幾乎天天發生爭吵，衝突不斷，夫妻感情決裂；再加上妻子常常對他罵「小雞雞」、「不持久」、「胖子」、「爛人」等言語，妻子還會摔東西、自打巴掌、下跪、哭鬧等舉動，逼迫他順從其意，甚至以尋短相脅、每次吵架就持刀等；若沒接到妻子來電，就會被不斷奪命連環CALL，讓他精神上極其痛苦。

▲台中男子遭到妻子長期精神暴力，最後忍無可忍，決定離婚。（示意圖／免費圖庫xframe）

丈夫表示，妻子不思工作掙錢不易，愛購物消費，浪費成習，每月平均花費高達9至13萬元，妻子雖是家庭主婦，卻三餐都叫外送，不願意親自下廚煮飯，每月外送餐費高達17000元以上，造成家庭經濟狀況入不敷出。

丈夫說，雙方2022年5月分居至今，於是訴請離婚，並請求妻子給付女兒每月扶養費9459元，以及分居期間代墊的扶養費共17萬262元。

台中法院認為，人妻無正當理由未到庭未出庭，亦未提出任何書狀，根據人夫提出錄影光碟、照片、雙方間LINE之對話紀錄截圖、匯款記錄為證，認人夫主張屬實，判准二人離婚，人夫月薪月6.5萬，人妻需至女兒成年為止，每月給扶養費9000元，以及另外給付人夫16萬2000元。可上訴。